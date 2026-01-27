Dia da Bossa Nova: veja expoentes do movimento musical transformou a música brasileira

O compositor, maestro e arranjador é considerado um dos principais pilares do gênero e um dos maiores nomes da música brasileira de todos os tempos. Autor de clássicos como “Garota de Ipanema”, “Águas de Março” e “Wave”, ele ajudou a projetar o som brasileiro para o cenário internacional.
A escolha do dia 25 de janeiro para celebrar a Bossa Nova não foi aleatória, pois coincide com a data de nascimento de Antônio Carlos Jobim, conhecido mundialmente como Tom Jobim.
Crédito: Domínio Público
Até hoje, o gênero é um Patrimônio Cultural do Brasil. Relembre os principais expoentes da Bossa Nova no Brasil!
Miúcha – Integrante de uma fase mais avançada da bossa nova, Miúcha começou sua carreira em 1975, cantando ao lado de João Gilberto e Stan Getz no álbum The Best Of World.
Em 1977, ela participou de projetos icônicos como o show “Tom, Vinicius, Toquinho e Miúcha”, o disco “Miucha e Antonio Carlos Jobim” e da peça “Os Saltimbancos”, escrita por seu irmão mais novo, Chico Buarque.
Nara Leão – Conhecida como “a musa da bossa nova” — apesar de não aceitar bem o apelido — Nara Leão atuou de forma importante durante o surgimento do gênero.
Foi no apartamento em que morava com os pais que a cantora promovia encontros de músicos que seriam consagrados no estilo. Dentre eles, nomes como Carlos Lyra e Roberto Menescal. Inclusive, foi ali um dos lugares escolhidos por Menescal para apresentar João Gilberto e sua criação aos amigos.
Vinicius de Moraes — É quase impossível falar dos principais artistas da bossa nova sem citar Vinicius de Moraes, apelidado carinhosamente por Tom Jobim de “poetinha”.
A estreia do poetinha na Bossa Nova aconteceu no já destacado disco “Canção do Amor Demais”, de Elizeth Cardoso. Além da faixa-título, Vinicius tem no álbum outras parcerias com Tom Jobim, como “Chega de Saudade”, “Luciana” e “Janelas Abertas”.
Astrud Gilberto – Astrud Gilberto nasceu em Salvador em 1940 e foi morar com a família ainda criança no Rio de Janeiro, onde cresceu. Sempre se interessou por música. Em 1959, ela se casou com João Gilberto, de quem adotou o sobrenome.
No Rio de Janeiro, participou de apresentações ao lado do marido e de artistas como Nara Leão, Johnny Alf e Elza Soares, entre outros. Uma delas foi “A noite do amor do sorriso da flor”, no anfiteatro da Faculdade de Arquitetura da UFRJ, em 1960.
Maysa – Embora tenha começado a sua carreira interpretando músicas de samba-canção, Maysa se tornou um dos grandes ícones da bossa nova em 1961, após gravar a faixa “O Barquinho”, de Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli, com quem foi casada.
Em 2009, o diretor Jayme Monjardim, filho da cantora, homenageou a mãe com a minissérie “Maysa: Quando Fala o Coração”, apresentando a artista para as novas gerações.
Toquinho – Um dos principais parceiros de Vinícius de Moraes e Chico Buarque, Toquinho trabalhou em inúmeras trilhas musicais para o teatro e, posteriormente, acabou se estabelecendo como um compositor voltado para o universo infantil.
Com Vinícius, o músico gravou os álbuns “A Arca de Noé” e “A Arca de Noé 2”, mas seu maior sucesso mesmo é “Aquarela”: incluída em um comercial da Faber Castell, a canção faz parte da memória afetiva de muita gente e até hoje é adorada por crianças e adultos.
Crédito: Imagem do Arquivo nacional modificada Digitalmente
Elis Regina: Há muitos artistas que não estiveram ligados diretamente ao movimento da Bossa Nova, mas que fizeram contribuições importantes para o gênero. É o caso de uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos, Elis Regina.
A intérprete lançou, em 1974, ao lado de Tom Jobim, o disco “Elis e Tom”. No álbum, ela dá voz a canções que até hoje são consideradas clássicos da Bossa Nova.
Carlos Lyra – Cantor, violonista e compositor, Carlos Lyra é um dos principais artistas da bossa nova, pois contribuiu com canções importantíssimas para o movimento.
O primeiro disco de João Gilberto, por exemplo, “Chega de Saudade”, tem três músicas suas. Dentre elas, estão “Lobo Bobo” e “Saudade fez um Samba”, parcerias com Ronaldo Bôscoli que fizeram grande sucesso e são lembradas até hoje.
Roberto Menescal – Considerado um dos precursores da bossa nova, Roberto Menescal é produtor, instrumentista e compositor. Dentre os seus maiores sucessos, estão obras como “Você, Nós e o Mar”, “Telefone” e “O Barquinho”.
Além disso, Menescal também ajudou a levar a música brasileira para o exterior, especialmente para Japão e Estados Unidos. Nas terras do Tio Sam, participou do famoso concerto de bossa nova no Carnegie Hall, em 1962.
Antônio Carlos Jobim – Tom Jobim foi cantor, arranjador, violonista, pianista e maestro, além de um grande compositor. Aliás, ele é autor de mais de 300 canções, muitas delas de bossa nova, da qual foi um dos criadores de seu movimento.
