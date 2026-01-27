Caçulas da história: Os países mais novos do mundo

Além dessas nações, existem territórios e Estados autodeclarados independentes que ainda não integram formalmente a entidade internacional. Esse cenário demonstra que o mapa político global continua em transformação, impulsionado por processos de descolonização, conflitos " class="op_lazy">
O mundo conta atualmente com 193 países reconhecidos oficialmente pela Organização das Nações Unidas (ONU), distribuídos entre seis continentes e representados por fronteiras políticas definidas ao longo da história.
Além dessas nações, existem territórios e Estados autodeclarados independentes que ainda não integram formalmente a entidade internacional. Esse cenário demonstra que o mapa político global continua em transformação, impulsionado por processos de descolonização, conflitos
Crédito: Domínio Público - Wikimédia Commons
AlÃ©m disso, precisam consolidar sua identidade nacional, criando sÃmbolos, leis e estruturas administrativas prÃ³prias. O reconhecimento internacional tambÃ©m Ã© u" class="op_lazy">
As histÃ³rias dosÂ âcaÃ§ulasâ do planeta revelam que a formaÃ§Ã£o de paÃses Ã© um processo contÃnuo e ainda em andamento no mundo contemporÃ¢neo. Muitas dessas naÃ§Ãµes recentes enfrentam desafios importantes, como a construÃ§Ã£o de instituiÃ§Ãµes polÃticas, o fortalecimento da economia e a organizaÃ§Ã£o de serviÃ§os bÃ¡sicos para a populaÃ§Ã£o.
AlÃ©m disso, precisam consolidar sua identidade nacional, criando sÃmbolos, leis e estruturas administrativas prÃ³prias. O reconhecimento internacional tambÃ©m Ã© u
Crédito: Imagem de beasternchen por Pixabay
Além disso, precisam consolidar sua identidade nacional, criando símbolos, leis e estruturas administrativas próprias. O reconhecimento internacional também é u" class="op_lazy">
As histórias dos “caçulas” do planeta revelam que a formação de países é um processo contínuo e ainda em andamento no mundo contemporâneo. Muitas dessas nações recentes enfrentam desafios importantes, como a construção de instituições políticas, o fortalecimento da economia e a organização de serviços básicos para a população.
Além disso, precisam consolidar sua identidade nacional, criando símbolos, leis e estruturas administrativas próprias. O reconhecimento internacional também é u
Crédito: Imagem de beasternchen por Pixabay
" class="op_lazy">
1º lugar: Sudão do Sul, na África Oriental. É o país mais novo do mundo, criado oficialmente em 9 de julho de 2011, após um referendo em que 98% da população votou pela independência.
Crédito: Divulgação
" class="op_lazy">
1º lugar: Sudão do Sul, na África Oriental. É o país mais novo do mundo, criado oficialmente em 9 de julho de 2011, após um referendo em que 98% da população votou pela independência.
Crédito: Divulgação
" class="op_lazy">
Como o próprio nome indica, o país fica ao sul do Sudão. Ocupa uma área de cerca de 620 mil km², e sua capital é Juba. O Sudão do Sul tem aproximadamente 10,9 milhões de habitantes, segundo dados do Banco Mundial (2022).
Crédito: Reprodução/
Drew Binsky
Como o próprio nome indica, o país fica ao sul do Sudão. Ocupa uma área de cerca de 620 mil km², e sua capital é Juba. O Sudão do Sul tem aproximadamente 10,9 milhões de habitantes, segundo dados do Banco Mundial (2022).
Crédito: Reprodução/
Drew Binsky
2º lugar: Kosovo, no sudeste da Europa. Localizado no noroeste da Península dos Bálcãs, o país conquistou sua independência da Sérvia em 17 de fevereiro de 2008, ocupando a segunda posição da lista.
Crédito: Divulgação
2º lugar: Kosovo, no sudeste da Europa. Localizado no noroeste da Península dos Bálcãs, o país conquistou sua independência da Sérvia em 17 de fevereiro de 2008, ocupando a segunda posição da lista.
Crédito: Divulgação
Kosovo fez parte da antiga Iugoslávia, que se dissolveu completamente em 2003. A capital do país é Pristina, e as línguas oficiais são o albanês e o sérvio.
Crédito: Reprodução/
Davidsbeenhere
Kosovo fez parte da antiga Iugoslávia, que se dissolveu completamente em 2003. A capital do país é Pristina, e as línguas oficiais são o albanês e o sérvio.
Crédito: Reprodução/
Davidsbeenhere
3º lugar: Sérvia, no sudeste da Europa. Após a dissolução da Iugoslávia, a Sérvia formou, junto com Montenegro, a nação chamada Sérvia e Montenegro. No entanto, movimentos separatistas levaram ao desmembramento em 2006, após 14 anos de união.
Crédito: Divulgação
3º lugar: Sérvia, no sudeste da Europa. Após a dissolução da Iugoslávia, a Sérvia formou, junto com Montenegro, a nação chamada Sérvia e Montenegro. No entanto, movimentos separatistas levaram ao desmembramento em 2006, após 14 anos de união.
Crédito: Divulgação
Situada na Península dos Bálcãs, a Sérvia tem Belgrado como capital. O país abriga belas paisagens, monumentos históricos e uma população superior a 6 milhões de habitantes.
Crédito: Reprodução/ Top 10 Places
Situada na Península dos Bálcãs, a Sérvia tem Belgrado como capital. O país abriga belas paisagens, monumentos históricos e uma população superior a 6 milhões de habitantes.
Crédito: Reprodução/ Top 10 Places
4º lugar: Montenegro. Um empate técnico com a “irmã” Sérvia nesta lista, já que ambas foram reconhecidas como independentes com apenas dois dias de diferença — sendo Montenegro, portanto, ligeiramente mais antigo.
Crédito: Divulgação
4º lugar: Montenegro. Um empate técnico com a “irmã” Sérvia nesta lista, já que ambas foram reconhecidas como independentes com apenas dois dias de diferença — sendo Montenegro, portanto, ligeiramente mais antigo.
Crédito: Divulgação
Tem como capital Podgorica, e a língua oficial é o montenegrino. Bem menor que a Sérvia, o país possui cerca de 600 mil habitantes.
Crédito: Reprodução/ touropia
Tem como capital Podgorica, e a língua oficial é o montenegrino. Bem menor que a Sérvia, o país possui cerca de 600 mil habitantes.
Crédito: Reprodução/ touropia
5º lugar: Timor-Leste, no Sudeste Asiático. Deixou de ser ocupado pela Indonésia em 20 de maio de 2002, tornando-se o primeiro Estado soberano do século XXI.
Crédito: Divulgação
5º lugar: Timor-Leste, no Sudeste Asiático. Deixou de ser ocupado pela Indonésia em 20 de maio de 2002, tornando-se o primeiro Estado soberano do século XXI.
Crédito: Divulgação
A antiga colônia portuguesa tornou-se uma nação autônoma em 1975, mas, poucos dias depois, foi invadida pela Indonésia e anexada ao país, só reconquistando sua soberania 27 anos depois. É o único país da Ásia cuja língua oficial é o português.
Crédito: Reprodução/ Adrian_travelling
A antiga colônia portuguesa tornou-se uma nação autônoma em 1975, mas, poucos dias depois, foi invadida pela Indonésia e anexada ao país, só reconquistando sua soberania 27 anos depois. É o único país da Ásia cuja língua oficial é o português.
Crédito: Reprodução/ Adrian_travelling
6º lugar: Palau, localizado na Oceania. É o país mais novo do continente. Pouco conhecido mundialmente, Palau fez parte de um território sob administração dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial.
Crédito: Divulgação
6º lugar: Palau, localizado na Oceania. É o país mais novo do continente. Pouco conhecido mundialmente, Palau fez parte de um território sob administração dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial.
Crédito: Divulgação
Conquistou sua independência apenas em 1994. Sua capital é Ngerulmud, e estima-se que menos de 20 mil pessoas vivam nesse pequeno país insular.
Crédito: Reprodução/ Visit Palau
Conquistou sua independência apenas em 1994. Sua capital é Ngerulmud, e estima-se que menos de 20 mil pessoas vivam nesse pequeno país insular.
Crédito: Reprodução/ Visit Palau
7º lugar: Eritreia, no nordeste da África. O país fazia parte da Etiópia e, após cerca de 30 anos de luta pela independência, conseguiu tornar-se soberano em 1993.
Crédito: Divulgação
7º lugar: Eritreia, no nordeste da África. O país fazia parte da Etiópia e, após cerca de 30 anos de luta pela independência, conseguiu tornar-se soberano em 1993.
Crédito: Divulgação
Tem Asmara como capital e cidade mais populosa. Embora sua Constituição estabeleça uma república presidencialista, o país nunca realizou eleições desde a independência.
Crédito: Reprodução/ Displore
Tem Asmara como capital e cidade mais populosa. Embora sua Constituição estabeleça uma república presidencialista, o país nunca realizou eleições desde a independência.
Crédito: Reprodução/ Displore
8º lugar: República Tcheca, localizada na Europa Central. Tornou-se independente junto com a Eslováquia em 1º de janeiro de 1993. As duas nações formavam a antiga Tchecoslováquia, criada após o fim da Primeira Guerra Mundial.
Crédito: Divulgação
8º lugar: República Tcheca, localizada na Europa Central. Tornou-se independente junto com a Eslováquia em 1º de janeiro de 1993. As duas nações formavam a antiga Tchecoslováquia, criada após o fim da Primeira Guerra Mundial.
Crédito: Divulgação
A capital é Praga, também a cidade mais populosa, e estima-se que quase 11 milhões de pessoas vivam no país, cuja língua oficial é o tcheco.
Crédito: Jiuguang Wang wiki commons
A capital é Praga, também a cidade mais populosa, e estima-se que quase 11 milhões de pessoas vivam no país, cuja língua oficial é o tcheco.
Crédito: Jiuguang Wang wiki commons
8º lugar (empate): Eslováquia, também localizada na Europa Central. Participou do mesmo processo de separação da República Tcheca e, por isso, ocupa a oitava colocação entre os países mais novos do mundo.
Crédito: Divulgação
8º lugar (empate): Eslováquia, também localizada na Europa Central. Participou do mesmo processo de separação da República Tcheca e, por isso, ocupa a oitava colocação entre os países mais novos do mundo.
Crédito: Divulgação
A capital Bratislava é também a cidade mais populosa do país, que possui cerca de 5,7 milhões de habitantes. A língua oficial é o eslovaco, semelhante ao tcheco, embora apresente diferenças significativas.
Crédito: Imagem de Andrea por Pixabay
A capital Bratislava é também a cidade mais populosa do país, que possui cerca de 5,7 milhões de habitantes. A língua oficial é o eslovaco, semelhante ao tcheco, embora apresente diferenças significativas.
Crédito: Imagem de Andrea por Pixabay
Dúvidas, Críticas e Sugestões?
Fale com a gente