Caçulas da história: Os países mais novos do mundo

O mundo conta atualmente com 193 países reconhecidos oficialmente pela Organização das Nações Unidas (ONU), distribuídos entre seis continentes e representados por fronteiras políticas definidas ao longo da história.

Além dessas nações, existem territórios e Estados autodeclarados independentes que ainda não integram formalmente a entidade internacional. Esse cenário demonstra que o mapa político global continua em transformação, impulsionado por processos de descolonização, conflitos / Crédito: Domínio Público - Wikimédia Commons