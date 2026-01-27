Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caçulas da história: Os países mais novos do mundo

O mundo conta atualmente com 193 países reconhecidos oficialmente pela Organização das Nações Unidas (ONU), distribuídos entre seis continentes e representados por fronteiras políticas definidas ao longo da história.

Além dessas nações, existem territórios e Estados autodeclarados independentes que ainda não integram formalmente a entidade internacional. Esse cenário demonstra que o mapa político global continua em transformação, impulsionado por processos de descolonização, conflitos Crédito: Domínio Público - Wikimédia Commons

As histórias dos  “caçulas” do planeta revelam que a formação de países é um processo contínuo e ainda em andamento no mundo contemporâneo. Muitas dessas nações recentes enfrentam desafios importantes, como a construção de instituições políticas, o fortalecimento da economia e a organização de serviços básicos para a população.

Além disso, precisam consolidar sua identidade nacional, criando símbolos, leis e estruturas administrativas próprias. O reconhecimento internacional também é u Crédito: Imagem de beasternchen por Pixabay

1º lugar: Sudão do Sul, na África Oriental. É o país mais novo do mundo, criado oficialmente em 9 de julho de 2011, após um referendo em que 98% da população votou pela independência.

Crédito: Divulgação

Como o próprio nome indica, o país fica ao sul do Sudão. Ocupa uma área de cerca de 620 mil km², e sua capital é Juba. O Sudão do Sul tem aproximadamente 10,9 milhões de habitantes, segundo dados do Banco Mundial (2022).

Crédito: Reprodução/ Drew Binsky

