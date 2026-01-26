Saiba de que maneira Coco Chanel revolucionou a moda e a cultura do século 20
Sua trajetória moldou a revolução estética e cultural que ela acabaria por provocar no vestuário feminino do século XX com suas criações vanguardistas.
Ela teve uma vida marcada por sérias dificuldades na infância e na adolescência. A mãe de Chanel, que era lavadeira, morreu vítima de tuberculose quando ela tinha apenas 12 anos. A futura estilista foi internada com a irmã em um orfanato administrado por freiras, onde Gabrielle aprendeu a costurar.
Na adolescência, trabalhou como cantora em cafés, ocasião em que ganhou o apelido “Coco”, uma alusão à música “Qui qu’a vu Coco”
Apesar da origem humilde, Chanel demonstrou visão de futuro e ousadia, decidindo abrir caminho em um universo até então dominado por convenções rígidas.
Em 1910, inaugurou sua primeira loja em Paris, a Chanel Modes, inicialmente dedicada à chapelaria. À época, ela passou a se tornar conhecida quando Gabrielle Dorziat, atriz de teatro, usou seus chapéus na peça “Bel Ami”.
Dois anos depois, ela inaugurou uma loja na região da Normandia em que, além dos chapéus, vendia roupas, incluindo uma linha esportiva feita com o tecido de malha jérsei.