Saiba de que maneira Coco Chanel revolucionou a moda e a cultura do século 20

Sua trajetória moldou a revolução estética e cultural que ela acabaria por provocar no vestuário feminino do século XX com suas criações vanguardistas.

Crédito: Reprodução de Video Prime Vídeo

Ela teve uma vida marcada por sérias dificuldades na infância e na adolescência. A mãe de Chanel, que era lavadeira, morreu vítima de tuberculose quando ela tinha apenas 12 anos. A futura estilista foi internada com a irmã em um orfanato administrado por freiras, onde Gabrielle aprendeu a costurar.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

Na adolescência, trabalhou como cantora em cafés, ocasião em que ganhou o apelido “Coco”, uma alusão à música “Qui qu’a vu Coco”

Crédito: Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer

Apesar da origem humilde, Chanel demonstrou visão de futuro e ousadia, decidindo abrir caminho em um universo até então dominado por convenções rígidas.

Crédito: Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer

Em 1910, inaugurou sua primeira loja em Paris, a Chanel Modes, inicialmente dedicada à chapelaria. À época, ela passou a se tornar conhecida quando Gabrielle Dorziat, atriz de teatro, usou seus chapéus na peça “Bel Ami”.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

Dois anos depois, ela inaugurou uma loja na região da Normandia em que, além dos chapéus, vendia roupas, incluindo uma linha esportiva feita com o tecido de malha jérsei.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

