Estrela de ‘The Last of Us’, Isabela Merced é nova sensação de Hollywood
Nascida Isabela Yolanda Moner em 10/07/2001, na cidade americana de Cleveland, Ohio, é filha de mãe peruana, Katherine, e pai americano, Patrick Moner. Irmã do meio entre dois — todos crescidos em lar bilingue e de dupla nacionalidade —, ela destaca o orgulho de suas origens latinas.
Ainda criança, Isabela chamou atenção de diretores pelo seu talento. Em 2013, quando tinha 12 anos, teve em um pequeno papel no filme “The House That Jack Built”. Mas foi no ano seguinte que viu sua carreira começar a deslanchar.
Aos 13 anos, Isabela integrou a produção musical “Evita”, da Broadway, mostrando talento precoce. Logo depois, estreou na televisão em “Growing Up Fisher”, estrelada por J.K. Simmons. Seu destaque veio no seriado juvenil “100 Coisas Pra Fazer Antes do High School”, que a apresentou ao público.
A série foi produzida pelo canal Nickelodeon, famoso por lançar talentos que migraram para música e cinema. Entre os nomes revelados, aliás, estão Amanda Bynes, Ariana Grande, Drake Bell e Josh Peck. Também se destacam Kenan Thompson e Kel Mitchell.
Em 2014, Isabela tornou-se a voz oficial de “Dora, a Aventureira” em um seriado animado. Tal experiência consolidou sua ligação com a personagem. Anos depois, em 2019, ela assumiria o papel principal no filme live-action da franquia. O seriado da Nick permaneceu no ar até 2016.
A partir desse momento, Isabela passou a ser convidada para produções de destaque em Hollywood. Sua estreia em grandes franquias ocorreu com “Transformers: O Último Cavaleiro (2017)”. No longa, ela deu vida à personagem Izabella, marcando presença em cena.