Descubra por que o Beto Carrero World ganhou o título de segundo melhor parque temático do mundo: derrotou até a Disney
Dessa forma, o parque catarinense, que possui mais de 100 atrações e áreas destinadas a todas as idades, superou diversos complexos da Disney, como o Hollywood Studios e o Epcot.
Vale destacar que o ranking leva em conta as avaliações e opiniões de visitantes. Além disso, considera critérios como atendimento, atrações, estrutura e experiência geral.
Beto Carrero World é o maior parque temático da América Latina e um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina.
Por meio de nota oficial, a administração agradeceu aos visitantes pelas avaliações, assim como destacou que o reconhecimento é fruto do trabalho das equipes e da experiência oferecida ao público.
Em sua estrutura, o parque tem 14 milhões de metros quadrados, sendo 23% de área construída. Nela, há diversas atrações, que vão desde brinquedos radicais até espetáculos e cinema 3D.
O parque conta com a primeira área temática Nerf do mundo, investimento de aproximadamente R$ 100 milhões, em parceria com a marca Hasbro Inc., detentora dos famosos lançadores de água de brinquedo.