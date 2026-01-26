Cidades com mais imóveis do que gente: o que está por trás desse cenário no Brasil
A cidade de Rio Quente, em Goiás, é uma delas. Tem cerca de 3,9 mil moradores, mas o incrível é que tem mais de 4,1 mil casas na região.
Além de Rio Quente, há pelo menos 18 outras cidades com menos habitantes do que domicílios. Um exemplo é Arroio do Sal, que fica no litoral norte do Rio Grande do Sul.
Lá, a diferença é ainda maior: tem 7.800 casas a mais do que pessoas, mesmo com uma população de mais ou menos 11,1 mil moradores.
Na maioria das vezes, isso acontece em cidades que são destinos turísticos, como Ilha Comprida, SP (foto), Matinhos (PR), Ilha de Itamaracá (PE), Mangaratiba (RJ) e Saubara (BA).
Só no litoral norte do Rio Grande do Sul, sete das 18 cidades possuem essa característica. Arroio do Sal se destaca por ter uma média de 1,7 casa por pessoa.
Xangri-Lá (foto), Cidreira, Balneário Pinhal e Palmares do Sul são outras cidades com esses moldes na região gaúcha, todas no litoral norte do estado.