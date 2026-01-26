Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cidades com mais imóveis do que gente: o que está por trás desse cenário no Brasil

Autor Flipar
Flipar Autor
A cidade de Rio Quente, em Goiás, é uma delas. Tem cerca de 3,9 mil moradores, mas o incrível é que tem mais de 4,1 mil casas na região.

Crédito: Divulgação Prefeitura de Rio Quente

" class="op_lazy">

Além de Rio Quente, há pelo menos 18 outras cidades com menos habitantes do que domicílios. Um exemplo é Arroio do Sal, que fica no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Crédito: Sandro Leal Prefeitura de Arroio do Sal

" class="op_lazy">

Lá, a diferença é ainda maior: tem 7.800 casas a mais do que pessoas, mesmo com uma população de mais ou menos 11,1 mil moradores.

Crédito: reprodução

" class="op_lazy">

Na maioria das vezes, isso acontece em cidades que são destinos turísticos, como Ilha Comprida, SP (foto), Matinhos (PR), Ilha de Itamaracá (PE), Mangaratiba (RJ) e Saubara (BA).

Crédito: Vanderlei Bissiato wikimedia commons

" class="op_lazy">

Só no litoral norte do Rio Grande do Sul, sete das 18 cidades possuem essa característica. Arroio do Sal se destaca por ter uma média de 1,7 casa por pessoa.

Crédito: reprodução

" class="op_lazy">

Xangri-Lá (foto), Cidreira, Balneário Pinhal e Palmares do Sul são outras cidades com esses moldes na região gaúcha, todas no litoral norte do estado.

Crédito: Divulgação Prefeitura de Xangri-lá

