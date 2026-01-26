Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolo de rolo e rocambole; delícias recheadas têm diferenças sutis

Bolo de rolo e rocambole; delícias recheadas têm diferenças sutis

Ele é uma adaptação do “pionono”, um doce ibérico feito com massa de pão de ló recheado com creme ou geleia. No Brasil, a goiabada substituiu o recheio original, adaptando-se aos ingredientes locais.

Crédito: Imagem gerada por i.a

A massa do bolo de rolo é muito fina, semelhante à de um pão de ló amanteigado, e exige habilidade para ser espalhada e enrolada sem quebrar. Sua principal característica são as camadas delicadas, enroladas como um rocambole.

Crédito: Imagem gerada por i.a

Diferente do rocambole tradicional, que tem camadas mais grossas, o bolo de rolo é feito com várias camadas finíssimas, o que exige precisão e paciência. É essa técnica que o diferencia visual e texturalmente.

Crédito: Details Patricialaraia • wikimedia commons

O recheio mais tradicional é o de goiabada, derretida até formar uma camada uniforme e levemente ácida. No entanto, hoje existem versões com doce de leite, chocolate, castanhas, entre outros sabores.

Crédito: Imagem gerada por i.a

Popular em todo o Brasil, o bolo de rolo é especialmente consumido em festas, cafés da manhã, presentes e souvenirs culturais do Nordeste. Ele é presença certa em confeitarias e mercados turísticos do Recife.

Crédito: Imagem gerada por i.a

Crédito: Imagem gerada por i.a

