Bolo de rolo e rocambole; delícias recheadas têm diferenças sutis
Ele é uma adaptação do “pionono”, um doce ibérico feito com massa de pão de ló recheado com creme ou geleia. No Brasil, a goiabada substituiu o recheio original, adaptando-se aos ingredientes locais.
A massa do bolo de rolo é muito fina, semelhante à de um pão de ló amanteigado, e exige habilidade para ser espalhada e enrolada sem quebrar. Sua principal característica são as camadas delicadas, enroladas como um rocambole.
Diferente do rocambole tradicional, que tem camadas mais grossas, o bolo de rolo é feito com várias camadas finíssimas, o que exige precisão e paciência. É essa técnica que o diferencia visual e texturalmente.
O recheio mais tradicional é o de goiabada, derretida até formar uma camada uniforme e levemente ácida. No entanto, hoje existem versões com doce de leite, chocolate, castanhas, entre outros sabores.
Popular em todo o Brasil, o bolo de rolo é especialmente consumido em festas, cafés da manhã, presentes e souvenirs culturais do Nordeste. Ele é presença certa em confeitarias e mercados turísticos do Recife.
