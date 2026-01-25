Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Praias chamativas da Europa que são atrações turísticas

1ª – Localizada nas Ilhas Baleares, na cidade de Mallorca, na Espanha, a ‘Torrente de Pareis’ foi escolhida a praia mais bonita da Europa entre os turistas votantes. Há duas opções para acessar a ilha: uma exige mais esforço físico, já que é através de uma trilha de nove quilômetros.

Crédito: Olaf Tausch wikimedia commons

O percurso leva até seis horas para ser finalizado e só é possível fazê-lo na estação seca, quando a maré está baixa. Caso você não goste desse tipo de experiência aventureira, a outra forma é reservando um passeio de barco (foto) com uma hora de duração e que sai do porto de Soller, várias vezes ao dia.

Crédito: cs:Wikipedista:Li-sung / Wikimedia Commons

2ª – A ‘Praia de Alzejur’, na região de Algarve, em Portugal, é uma sugestão perfeita para os apaixonados por tranquilidade, oceano e natureza, pois se encontra em uma área de preservação natural, pouco explorada.

Crédito: Youtube Canal Portugal Visto do Céu

Essas praias não têm poluição e os seus arredores são cercados por pequenas vilas onde predomina a agricultura local com a indicação para experimentar a batata doce e o mel, além dos amendoins de Rogil.

Crédito: Flickr Cris Bay

3ª – Em Cantábria, na Espanha, a ‘Praia de Amio’ foi a selecionada. Mas, às vezes, fica totalmente encoberta. A beleza natural recebeu pouca intervenção humana. Afinal não há resorts, bares ou vendedores ambulantes.

Crédito: Flickr David Alonso

Essa praia é singular por uma questão geográfica, pois ela se conecta com uma pequena ilha por meio de um istmo, uma longa faixa de areia muito fina banhada por água dos dois lados.

Crédito: Flipar

