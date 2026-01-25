Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Montanha queima há milhares de anos — e nem a chuva apaga

Montanha queima há milhares de anos — e nem a chuva apaga

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Na montanha de Yanar Dagh, chamas naturais queimam incessantemente há mais de 4 mil anos, resistindo até mesmo a chuvas, ventos e até neve.

Crédito: Reprodução de vídeo Rede Globo

" class="op_lazy">

Localizada na região do Cáucaso — que os antigos gregos acreditavam ser o fim do mundo —, essa maravilha geológica é alimentada por uma imensa reserva de gás natural a mais de 8 km de profundidade.

Crédito: Reprodução do X

" class="op_lazy">

Para civilizações antigas, porém, o fogo eterno não era apenas um fenômeno natural, mas uma manifestação divina.

Crédito: Reprodução de vídeo Rede Globo

" class="op_lazy">

O zoroastrismo, uma das religiões mais antigas do mundo, venerava o fogo como um elo entre o humano e o sagrado.

Crédito: Reprodução de vídeo Rede Globo

" class="op_lazy">

Esse culto levou à construção de templos como o Ateshgah, localizado nas proximidades.

Crédito: Reprodução de vídeo Rede Globo

" class="op_lazy">

Ainda hoje, o zoroastrismo sobrevive no Irã e em partes da Índia, sendo os indianos os maiores visitantes de Yanar Dagh.

Crédito: Reprodução de vídeo Rede Globo

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar