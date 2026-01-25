Montanha queima há milhares de anos — e nem a chuva apaga
Na montanha de Yanar Dagh, chamas naturais queimam incessantemente há mais de 4 mil anos, resistindo até mesmo a chuvas, ventos e até neve.
Localizada na região do Cáucaso — que os antigos gregos acreditavam ser o fim do mundo —, essa maravilha geológica é alimentada por uma imensa reserva de gás natural a mais de 8 km de profundidade.
Para civilizações antigas, porém, o fogo eterno não era apenas um fenômeno natural, mas uma manifestação divina.
O zoroastrismo, uma das religiões mais antigas do mundo, venerava o fogo como um elo entre o humano e o sagrado.
Esse culto levou à construção de templos como o Ateshgah, localizado nas proximidades.
Ainda hoje, o zoroastrismo sobrevive no Irã e em partes da Índia, sendo os indianos os maiores visitantes de Yanar Dagh.