Filho de Seu Madruga revelou que ator ficou devendo aluguel diversas vezes
Esteban, inclusive, participou anos atrás de uma entrevista no programa The Noite, junto com seu filho Miguel Valdés. “Meu pai trabalhava como motorista de trailer, vendia comida na rua. Vivíamos em um apartamento e de repente ele falava “vamos para a casa da sua avó”. Porque o dono do apartamento, diferente do seu Barriga, não perdoava”.
No livro Con Permisito Dijo Monchito, Esteban Valdés revelou que o pai cresceu em Ciudad Juárez, influenciando seu jeito de falar e suas raízes culturais. Ele relatou que Ramón fumava — hábito que prejudicou sua saúde — e que manteve o humor e a capacidade de fazer piadas mesmo nos seus últimos dias, mesmo sedado.
O ator que interpretou Seu Madruga, um dos personagens de maior sucesso do seriado ‘Chaves’, faria 101 anos em 2/9/2025. E ele também surge na pele de outros personagens famosos com auxílio da Inteligência Artificial .
A tecnologia avançada processou as imagens do personagem original, adaptando seu estilo. As imagens foram criadas por Kinetsu_Hayabusa no Stabble Diffusion.
Seu Madruga como Super-Homem, eternizado por Christopher Reeve, vivido por Henry Cavill e atualmente na pele de David Corenswet.
Seu Madruga como James Bond, o agente 007, interpretado por vários atores (o mais recente, Daniel Craig, que encerrou sua cota no último filme).