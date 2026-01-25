Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Extremos do mundo animal: peculiaridades que atraem a atenção

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Maior animal do mundo: Baleia-azul – Este mamífero marinho atinge impressionantes 30 metros de comprimento e pode pesar mais de 160 toneladas.

Crédito: Domínio público

Mais resistente: Tardígrado – Animal microscópico (0,3milímetro) segmentado, relacionado com os artrópodes. Pode sobreviver a temperaturas extremamente gélidas (-273°C) até quentíssimas (150 °C), a pressões de 6 mil atmosferas e 5 000 Gy de radiação, cerca de 1.000 vezes mais que um ser humano poderia suportar.

Crédito: Darron Birgenheier / commons wikimedia

Mais longevo aquático : Molusco Arctica islandica. Essa espécie pode viver por mais de 500 anos.

Crédito: Hans Hillewaert wikimedia commons

Em 2006, cientistas apelidaram de Hafrún um molusco encontrado na costa da Islândia que tinha 507 anos (foto). Ele havia nascido em 1499 (antes da descoberta do Brasil!).

Crédito: Alan D Wanamaker Jr1 wikimedia commons

Mais rápido: Falcão-peregrino – É capaz de voar a impressionantes 320 km/h. Um jatinho natural.

Crédito: Falcão Azul wikimedia commons

Mais alto: Girafa – Em geral, os machos atingem 5,5 metros e as fêmeas ficam com 4,5 metros. Mas a espécie pode chegar a 6 metros de altura.

Crédito: Youtube/ Victor Brasil

