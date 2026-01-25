Extremos do mundo animal: peculiaridades que atraem a atenção
Maior animal do mundo: Baleia-azul – Este mamífero marinho atinge impressionantes 30 metros de comprimento e pode pesar mais de 160 toneladas.
Mais resistente: Tardígrado – Animal microscópico (0,3milímetro) segmentado, relacionado com os artrópodes. Pode sobreviver a temperaturas extremamente gélidas (-273°C) até quentíssimas (150 °C), a pressões de 6 mil atmosferas e 5 000 Gy de radiação, cerca de 1.000 vezes mais que um ser humano poderia suportar.
Mais longevo aquático : Molusco Arctica islandica. Essa espécie pode viver por mais de 500 anos.
Em 2006, cientistas apelidaram de Hafrún um molusco encontrado na costa da Islândia que tinha 507 anos (foto). Ele havia nascido em 1499 (antes da descoberta do Brasil!).
Mais rápido: Falcão-peregrino – É capaz de voar a impressionantes 320 km/h. Um jatinho natural.
Mais alto: Girafa – Em geral, os machos atingem 5,5 metros e as fêmeas ficam com 4,5 metros. Mas a espécie pode chegar a 6 metros de altura.