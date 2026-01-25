A vida pessoal por trás da obra: veja museus que foram casas de autores brasileiros

Casa de Mário de Andrade (São Paulo, SP): Tornou-se um centro cultural que preserva o legado do autor modernista. Além da biblioteca pessoal e objetos que revelam sua atuação como gestor cultural e defensor do patrimônio brasileiro, a casa abriga a exposição “Morada do Coração Perdido”, que convida o visitante a conhecer a trajetória multifacetada do artista e sua contribuição para a cultura brasileira.

Crédito: reprodução/ tripadviser