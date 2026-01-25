A vida pessoal por trás da obra: veja museus que foram casas de autores brasileiros
Casa de Guimarães Rosa (Cordisburgo, MG): A casa onde João Guimarães Rosa viveu seus primeiros nove anos é hoje um museu que permeia sua obra. Com cerca de 700 itens, abriga objetos pessoais, manuscritos, fotografias e até a máquina de escrever do autor. Guias locais conduzem visitas narrativas que misturam fatos e trechos literários, tornando a experiência imersiva e poética.
Casa de Cora Coralina (Goiás Velho, GO): A casa onde viveu Cora Coralina um reflexo da simplicidade e força da poetisa. O museu exibe utensílios domésticos, mobiliário, roupas, livros e doces que ela mesma fazia. O ambiente revela a mulher que escrevia sobre o cotidiano com delicadeza e resistência, mesmo começando a publicar aos 76 anos.
Casa do Rio Vermelho (Salvador, BA): A casa onde viveram Jorge Amado e Zélia Gattai foi ponto de encontro para diversos artistas e intelectuais. Hoje museu, reúne objetos pessoais, manuscritos, vídeos, áudios e ambientes preservados que revelam o legado literário do casal. Um jardim sensorial abriga as cinzas de ambos.
Casa de Hilda Hilst (Campinas, SP): A Casa do Sol, onde Hilda Hilst viveu e escreveu durante 40 anos, é hoje um espaço de preservação literária e residência artística. O local mantém o escritório da autora intacto, com livros, manuscritos e objetos que revelam sua busca pelo transcendental e pela experimentação literária.
Casa de Graciliano Ramos (Palmeira dos Índios, AL): A casa onde Graciliano Ramos foi prefeito abriga documentos da gestão pública e objetos pessoais do autor de “Vidas Secas”. O museu destaca sua trajetória política e literária, com foco na crítica social e na linguagem enxuta que o consagrou como um dos maiores escritores do século 20.
Casa de Carlos Drummond de Andrade (Itabira, MG): A casa onde Drummond passou sua infância e adolescência é hoje um centro de memória que celebra sua poesia universal. O espaço exibe fotos, objetos pessoais e conta a vida do autor na exibição “Menino Antigo, Poeta Moderno”, além de promover saraus e oficinas literárias.