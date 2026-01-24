Ranking dos passaportes mais valiosos do mundo
O Brasil, por sua vez, subiu da 17ª para a 16ª posição no ranking, ao lado de Argentina e San Marino. Os brasileiros podem visitar 170 países sem apresentar visto.
O ranking é feito com dados oficiais e exclusivos da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Confira a seguir o top 5 – que inclui 20 países.
5º lugar: Grécia – Os cidadãos do país europeu têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.
5º lugar: Nova Zelândia – Os cidadãos do país localizado na Oceania têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.
5º lugar: Suíça – Os cidadãos do país europeu têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.
4º lugar: Áustria – Os cidadãos do país da Europa central têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.