Ranking dos passaportes mais valiosos do mundo

Autor Flipar
Notícia

 

O Brasil, por sua vez, subiu da 17ª para a 16ª posição no ranking, ao lado de Argentina e San Marino. Os brasileiros podem visitar 170 países sem apresentar visto.

Crédito: Agência Brasil

O ranking é feito com dados oficiais e exclusivos da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Confira a seguir o top 5 – que inclui 20 países.

Crédito: IATA/Wikimedia Commons

5º lugar: Grécia – Os cidadãos do país europeu têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.

Crédito: Philly boy92/Wikimedia Commons

5º lugar: Nova Zelândia – Os cidadãos do país localizado na Oceania têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.

Crédito: Reprodução

5º lugar: Suíça – Os cidadãos do país europeu têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.

Crédito: SDE/Wikimedia Commons

4º lugar: Áustria – Os cidadãos do país da Europa central têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.

Crédito: Governo Austríaco/Wikimedia Commons

