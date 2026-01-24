Pelourinho: patrimônio brasileiro no Centro Histórico de Salvador
Declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO em 1985, o Pelourinho fica no centro histórico de Salvador, Bahia. É um dos pontos turísticos mais visitados da cidade e do Brasil.
Durante o Carnaval, o Pelourinho é sempre um dos principais pontos de celebração da festa na cidade, atraindo muitos foliões.
É no Pelourinho, inclusive, que fica a Casa do Carnaval, um museu que conta a história do Carnaval de Salvador, um dos mais animados e folclóricos do Brasil.
No bairro, acontecem diversos blocos e eventos carnavalescos, como o Batatinha, o Olodum e o Cortejo Afro.
Além do Carnaval, o Pelourinho é palco de diversos eventos culturais ao longo do ano, como festivais de música, dança e teatro.
A rica história do Pelourinho remonta ao século 16, quando Salvador foi fundada pelos exploradores portugueses.