Pelourinho: patrimônio brasileiro no Centro Histórico de Salvador

Declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO em 1985, o Pelourinho fica no centro histórico de Salvador, Bahia. É um dos pontos turísticos mais visitados da cidade e do Brasil.

Crédito: Paul R. Burley wikimedia commons

Durante o Carnaval, o Pelourinho é sempre um dos principais pontos de celebração da festa na cidade, atraindo muitos foliões.

Crédito: Reprodução/@secultba

É no Pelourinho, inclusive, que fica a Casa do Carnaval, um museu que conta a história do Carnaval de Salvador, um dos mais animados e folclóricos do Brasil.

Crédito: wikimedia commons Paul R. Burley

No bairro, acontecem diversos blocos e eventos carnavalescos, como o Batatinha, o Olodum e o Cortejo Afro.

Crédito: Reprodução/@olodum_oficial

Além do Carnaval, o Pelourinho é palco de diversos eventos culturais ao longo do ano, como festivais de música, dança e teatro.

Crédito: wikimedia commons Paul R. Burley

A rica história do Pelourinho remonta ao século 16, quando Salvador foi fundada pelos exploradores portugueses.

Crédito: wikimedia commons Paul R. Burley

