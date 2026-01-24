Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O poder que envolve Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael

O título de arcanjo indica sua posição elevada na hierarquia celeste, sendo responsáveis por revelar a proximidade salvífica de Deus, mas, ao mesmo tempo, conservar a transcendência e o mistério de Deus.

Crédito: Reprodção do Youtube

Assim, na Bíblia, cada um possui uma missão específica e é lembrado de forma diferente: Miguel, o Adversário de Satanás, Gabriel, o Anunciador e Rafael, o Ajudante.

Crédito: Domínio público

São Miguel é o Príncipe que luta contra o mal. Conhecido como protetor da fé e da Igreja, São Miguel é conhecido pelo poder da Intercessão e é venerado em todos os cantos do mundo. Seu nome significa “Quem é como Deus?”. Diversos santuários e catedrais lhe são dedicados.

Crédito: Imagem de Dimitris Vetsikas por Pixabay

Em todo o mundo, catedrais, santuários, mosteiros e capelas são dedicados ao Arcanjo Miguel. Seu nome vem da expressão hebraica Mi-ka-El, que significa “quem é como Deus?”. Pela devoção secular, é representado como o Anjo guerreiro, com a espada desembainhada.

Crédito: Imagem de Petra por Pixabay

Uma das histórias mais conhecidas ocorreu em 13 de outubro de 1884. Após celebrar a Missa na Capela Vaticana, o Papa Leão XIII ficou imóvel por cerca de dez minutos. Em seguida, ele se dirigiu ao seu escritório e, de imediato, redigiu uma oração ao Arcanjo Miguel.

Crédito: Imagem de Thomas por Pixabay

Pouco depois, entregou o texto ao Secretário e ordenou que enviasse a todos os bispos do mundo para ser rezado ao final da Missa. O pontífice relatou, então, ter presenciado, naquele breve intervalo, uma visão de legiões de demônios tentando destruir a Igreja, até que a intervenção poderosa e decisiva de São Miguel a protegeu.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

