Ísis Valverde é indicada ao Framboesa de Ouro como Pior Atriz por filme com Sylvester Stallone
Isis Valverde reagiu com bom humor lembrando da “brincadeira” feita pelo Framboesa de Ouro. E disse estar na mesma premiação de ninguém menos que Robert De Niro.
De fato, dois nomes premiados com o Oscar em Hollywood estão em 2026 na lista do Framboesa. Natalie Portman foi indicada na categoria de Pior Atriz por Fountain of Youth. E o ícone Robert De Niro aparece na lista de Pior Combinação em Cena (ele com ele mesmo) por The Alto Knights.
No dia 03/05/2025, aos 38 anos, Isis Valverde oficializou a união com o empresário Marcus Buaiz, 45, em cerimônia realizada na cidade de Jarinu, no interior de São Paulo.
Quatro dias depois, ela exibiu em vídeo no Instagram o luxuoso anel de casamento. Na véspera, ela já havia aparecido com a joia no dedo durante evento de lançamento de livro do marido.
Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram no civil no dia 24 de dezembro de 2024, véspera de Natal. Segundo o GShow, a cerimônia foi discreta, contando apenas com familiares.
O namoro entre eles teve início em 2023. Na época, o casal foi fotografado na Paris Fashion Week. Isis Valverde é mãe de Rael, fruto do casamento com o modelo André Rezende. Já Marcus Buais tem dois filhos, José Marcus e João Francisco, ambos nascidos durante a união com a cantora Wanessa Camargo.