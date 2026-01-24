Ísis Valverde é indicada ao Framboesa de Ouro como Pior Atriz por filme com Sylvester Stallone

Em 2008, a atriz estourou de vez e conquistou o Brasil com a espevitada e divertida manicure Rakelli em “Beleza Pura”. Uma jovem que tinha o sonho de ficar famosa e ser assistente de palco do “Caldeirão do Huck”, mas quem na verdade ganhou fama mesmo foi a própria Isis Valverde.

Crédito: Divulgação de TV Globo