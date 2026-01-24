Dono de voz singular, Edson Cordeiro prova que talento não tem prazo de validade
O cantor, que construiu carreira rompendo fronteiras estéticas, sonoras e simbólicas com seu talento amplamente reconhecido, sempre foi figura sofisticada, desafiando convenções de gênero e mercado.
Essa postura o consolidou como nome respeitado, sobretudo em círculos artísticos e dentro da comunidade LGBTQIA+. Foi desse lugar de maturidade e consciência crítica que decidiu se manifestar contra a lógica etarista em avaliações de sua arte.
Segundo Edson, incomodou ler na mídia que “aos 58 anos ainda exibe voz notável”. Para ele, esse tipo de leitura associa juventude à potência artística, restringe a arte aos jovens e trata a maturidade como desgaste.
Ao falar sobre tempo e técnica vocal, o cantor também rejeitou a ideia de que a voz seja descartável. Assim, transformou a crítica em afirmação de continuidade, reafirmando que sua trajetória segue viva e pulsante.
Em show no Teatro Rival Petrobras, em janeiro de 2026, o cantor evocou Carmen Miranda ao interpretar sambas como “E o mundo não se acabou”. Também cantou “Bambo do bambu”, com andamento ágil e acento percussivo, e “Como vaes você?”, com vivacidade e malícia.
Tais performances remeteram ao canto de Carmen nos anos 1930, antes da ida da artista para os Estados Unidos. A menos de um mês de completar 59 anos, em 9 de fevereiro, o mesmo dia do aniversário de sua homenageada, ressaltou em cena esse orgulho.