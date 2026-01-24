Cidade da Bahia atrai turistas e estudantes por causa de dinossauros
O pacato local se transformou na “cidade dos dinossauros”. A inspiração veio do paleoartista Anílson Borges, apaixonado pelo filme “Jurassic Park”, de 1993, do diretor de cinema americano Steven Spielberg.
O que começou como um hobby em 1995, com sua primeira escultura, tornou-se um trabalho profissional após uma exposição em 2001, que despertou o interesse do público.
Autodidata, Anilson Borges começou a esculpir aos 15 anos, aprimorou técnicas ao longo de décadas e, atualmente, utiliza ferro, isopor, resina e fibra de vidro para dar realismo às peças.
“Aprendi sozinho a fazer esculturas. Com o tempo, fui aprimorando a técnica, usando materiais melhores, mais resistentes”, disse o paleoartista ao jornal Correio, de Salvador.
Em 2001, Anilson recebeu o convite para realizar sua primeira exposição no antigo Shopping Iguatemi, atual Shopping da Bahia, em Salvador. Na época, apresentou esculturas menores, porém chamou a atenção logo de primeira.
O artista também tem trabalhos espalhados em museus de estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Ceará.