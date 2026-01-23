Pouco conhecida, arônia-negra ajuda a prevenir doenças do coração

A fruta é redonda, com 5 a 12 cm de diâmetro. A casca é dura, com cor que varia do amarelo ao vermelho-escuro. Por dentro, é cheia de pequenos arilos (estruturas suculentas que envolvem as sementes). No Brasil, faz parte das superstições de fim de ano, como símbolo de sorte e prosperidade.

Crédito: Imagem de -Rita-und mit por Pixabay