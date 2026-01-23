Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nathália Dill retorna à Globo e integra elenco de “Quem Ama Cuida”

A novela parte do assassinato do empresário Artur Brandão, personagem de Antonio Fagundes, e acompanha os desdobramentos do crime ao longo de seis anos. O elenco reúne nomes como Tony Ramos, Isabel Teixeira, Alexandre Borges, Agatha Moreira, Letícia Colin, Chay Suede e Mariana Ximenes.

Crédito: Reprodução TV Globo

O convite para o projeto partiu da diretora Amora Mautner. Este será o terceiro trabalho de Nathália Dill em novelas escritas por Walcyr Carrasco, após “Êta Mundo Bom!” e “A Dona do Pedaço”.

Crédito: Reprodução Globo

Nathália Goyannes Dill Orrico nasceu em 24 de março de 1986, no Rio de Janeiro. É filha dos professores universitários Evelyn Goyannes Dill Orrico e Rômulo Orrico.

Crédito: Reprodução Instagram /@nathaliadill

A atriz iniciou a formação artística ainda jovem e estreou profissionalmente em 2005 no teatro, com participação na peça “A Glória de Nelson”.

Crédito: Reprodução Instagram /@nathaliadill

Sua estreia na televisão ocorreu em “Mandrake”, série da HBO exibida em 2007, na qual interpretou Valentina no episódio “Rosas Negras”. A produção é baseada na obra de Rubem Fonseca e acompanha a rotina de um advogado criminalista no Rio de Janeiro.

Crédito: Reprodução Facebook

No mesmo ano, estreou na TV Globo em “Malhação”, no papel da vilã Débora Rios, personagem que lhe trouxe projeção nacional.

Crédito: Reprodução Globo

