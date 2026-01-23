Nathália Dill retorna à Globo e integra elenco de “Quem Ama Cuida”
A novela parte do assassinato do empresário Artur Brandão, personagem de Antonio Fagundes, e acompanha os desdobramentos do crime ao longo de seis anos. O elenco reúne nomes como Tony Ramos, Isabel Teixeira, Alexandre Borges, Agatha Moreira, Letícia Colin, Chay Suede e Mariana Ximenes.
O convite para o projeto partiu da diretora Amora Mautner. Este será o terceiro trabalho de Nathália Dill em novelas escritas por Walcyr Carrasco, após “Êta Mundo Bom!” e “A Dona do Pedaço”.
Nathália Goyannes Dill Orrico nasceu em 24 de março de 1986, no Rio de Janeiro. É filha dos professores universitários Evelyn Goyannes Dill Orrico e Rômulo Orrico.
A atriz iniciou a formação artística ainda jovem e estreou profissionalmente em 2005 no teatro, com participação na peça “A Glória de Nelson”.
Sua estreia na televisão ocorreu em “Mandrake”, série da HBO exibida em 2007, na qual interpretou Valentina no episódio “Rosas Negras”. A produção é baseada na obra de Rubem Fonseca e acompanha a rotina de um advogado criminalista no Rio de Janeiro.
No mesmo ano, estreou na TV Globo em “Malhação”, no papel da vilã Débora Rios, personagem que lhe trouxe projeção nacional.