Desaparecimentos de navios e aviões fizeram a fama do Triângulo das Bermudas
Há quase 77 anos, uma esquadrilha de cinco aviões da Marinha dos EUA desapareceu sem deixar vestígios no Oceano Atlântico. O caso é um dos mais famosos sobre o mistério que envolve o Triângulo das Bermudas.
Os aviões decolaram da base de Fort Lauderdale com 14 homens ao todo, na tarde de 5/12/1945. O objetivo da operação era simular um ataque com torpedos. No comando, o experiente capitão Charles Taylor, que somava mais de 2.500 horas de voo.
Apesar do dia de céu claro e mar calmo, noventa minutos após a decolagem, o capitão faz contato com a base, avisando que estava perdido. As bússolas dos cinco aviões pifaram. E registros mostram que ele chegou a dizer que estava num lugar estranho e que não via o sol.
Um hidroavião de resgate Mariner foi enviado para as buscas. Mas também desapareceu.
Novas buscas foram realizadas, com centenas de aviões, sucessivas vezes. Mas nunca foi encontrado qualquer vestígio das aeronaves.
A área onde os aviões desapareceram é envolta em mistério. No século XX, há registros do sumiço de pelo menos 50 navios e 20 aviões sem qualquer explicação.