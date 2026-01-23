Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desaparecimentos de navios e aviões fizeram a fama do Triângulo das Bermudas

Autor Flipar
Há quase 77 anos, uma esquadrilha de cinco aviões da Marinha dos EUA desapareceu sem deixar vestígios no Oceano Atlântico. O caso é um dos mais famosos sobre o mistério que envolve o Triângulo das Bermudas.

Crédito: National Archives - domínio público

Os aviões decolaram da base de Fort Lauderdale com 14 homens ao todo, na tarde de 5/12/1945. O objetivo da operação era simular um ataque com torpedos. No comando, o experiente capitão Charles Taylor, que somava mais de 2.500 horas de voo.

Crédito: YouTube /National Geographic

Apesar do dia de céu claro e mar calmo, noventa minutos após a decolagem, o capitão faz contato com a base, avisando que estava perdido. As bússolas dos cinco aviões pifaram. E registros mostram que ele chegou a dizer que estava num lugar estranho e que não via o sol.

Crédito: YouTube/ History Channel

Um hidroavião de resgate Mariner foi enviado para as buscas. Mas também desapareceu.

Crédito: YouTube/ History Channel

Novas buscas foram realizadas, com centenas de aviões, sucessivas vezes. Mas nunca foi encontrado qualquer vestígio das aeronaves.

Crédito: David Broad - wikimedia commons

A área onde os aviões desapareceram é envolta em mistério. No século XX, há registros do sumiço de pelo menos 50 navios e 20 aviões sem qualquer explicação.

Crédito: YouTube /National Geographic

