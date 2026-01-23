Delícias fumegantes: Brasil está no ranking dos melhores caldos do mundo
O pirão é uma papa salgada feita com farinha de mandioca misturada em caldo quente, geralmente de peixe — o termo vem do tupi “mindipi’rõ”, que significa “ensopado”.
Tradicionalmente, vai acompanhado de moquecas, peixes ou frutos do mar, servindo como complemento indispensável à refeição.
A receita popular inclui caldo de peixe, farinha de mandioca, pimentão, cebola, tomate, alho, pimenta dedo‑de‑moça e coentro, resultando em textura cremosa e sabor marcante.
O pirão é tradição na culinária brasileira desde os tempos indígenas, simbolizando a base alimentar nacional e presença constante nas refeições costeiras. Veja agora o ranking dos 10 melhores ‘caldos’ do planeta na avaliação especializada do Taste Atlas.
1º lugar: Bubur ayam (Sudeste Asiático) – mingau de arroz com frango desfiado, café da manhã popular e reconfortante.
2º lugar: Arroz caldo (Filipinas) – caldo de arroz com frango, gengibre e alho, alimento consumido nacionalmente com tradição.