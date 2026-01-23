Araras vermelhas encantam moradores e turistas no Sul do Brasil
A arara-vermelha é uma das aves mais emblemáticas da fauna brasileira, com penas de um vermelho intenso, além de detalhes em azul e amarelo nas asas
Mede cerca de 90 centímetros de comprimento e tem um bico forte e curvado. Vive geralmente em pares e é conhecida por sua fidelidade ao companheiro.
Essas aves habitam florestas tropicais e regiões de mata, mas podem se aproximar de centros urbanos em busca de alimento ou abrigo.
São inteligentes, sociáveis e têm grande capacidade vocal, o que as torna populares mesmo fora do habitat natural. No entanto, seu bem-estar depende de ambientes preservados.
A aparição de araras na cidade pode indicar mudanças no comportamento da espécie ou desequilíbrios ecológicos. É importante que a população não tente capturá-las ou alimentá-las de forma inadequada.
A melhor atitude é admirar à distância e colaborar com ações de proteção da biodiversidade.