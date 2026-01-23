Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Araras vermelhas encantam moradores e turistas no Sul do Brasil

Flipar
A arara-vermelha é uma das aves mais emblemáticas da fauna brasileira, com penas de um vermelho intenso, além de detalhes em azul e amarelo nas asas

Crédito: João Carlos Medau wikimedia commons

Mede cerca de 90 centímetros de comprimento e tem um bico forte e curvado. Vive geralmente em pares e é conhecida por sua fidelidade ao companheiro.

Crédito: Adriana Araujo Costa wikimedia commons

Essas aves habitam florestas tropicais e regiões de mata, mas podem se aproximar de centros urbanos em busca de alimento ou abrigo.

Crédito: Fernando Afonso Visentin Favaro wikimedia commons

São inteligentes, sociáveis e têm grande capacidade vocal, o que as torna populares mesmo fora do habitat natural. No entanto, seu bem-estar depende de ambientes preservados.

Crédito: Reprodução de vídeo

A aparição de araras na cidade pode indicar mudanças no comportamento da espécie ou desequilíbrios ecológicos. É importante que a população não tente capturá-las ou alimentá-las de forma inadequada.

Crédito: Reprodução de vídeo

A melhor atitude é admirar à distância e colaborar com ações de proteção da biodiversidade.

Crédito: Imagem gerada por i.a

