Pra quem não viu: Turistas que fizeram vergonha em locais por onde passaram

Flipar
No México, uma mulher subiu os 91 degraus da pirâmide maia de Kukulcán, no sítio arqueológico Chichén Itzá, na cidade de Tinum. Ao chegar no topo, ela dançou e entrou na sala do templo. O problema é que tudo é proibido, incluindo subir os degraus.

Crédito: Reprodução do TIK TOK

Enquanto subia, ela foi avisada de que não podia fazer issi. A turista também foi hostilizada. Na volta, foi agredida por outras pessoas e chegou a ser presa e tomar uma multa de R$ 10 mil. O local é sagrado para os mexicanos e, felizmente, não foi danificado.

Crédito: Reprodução do TIK TOK

Falando em México, dois mexicanos foram multados, em abril, por perderem o controle de um drone e atingirem Torre de Pisa, um dos principais pontos turísticos de Pisa e da Itália. Os responsáveis foram uma mulher de 26 anos e seu irmão de 18.

Crédito: Imagem de Mark Skillen por Pixabay

Em Roma na Itália, um argentino foi preso após perder o controle de um drone e acertar o teto do Palazzo Venezia, em Roma. O palácio já foi residência do papa e sede do governo do ditador fascista Mussolini. Felizmente, ninguém se feriu e o ponto turístico não foi danificado.

Crédito: Robin Keymer - Flickr

Também em Roma, dois americanos andaram de patinete sobre a histórica Escadaria Espanhola. Eles danificaram um pedaço de mármore de 10 cm.

Crédito: Youtube Canal VESA Channe

Os incidentes na Itália não param por aí. Dois turistas franceses foram presos, acusados de roubar uma gôndola e jogar suas decorações em um canal na cidade de Veneza.

Crédito: Youtube Canal antennatre

