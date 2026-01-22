Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lugares que têm fama de mal-assombrados no Brasil

Edifício Copan (São Paulo, SP) – Relatos de ruídos estranhos, vultos e movimentos inesperados vêm alimentando a crença de que existem presenças ‘sobrenaturais’ espalhadas pelo prédio. Inaugurado em 1966, tem 1.160 apartamentos onde moram mais de 5 mil pessoas.

Crédito: Reprodução do site xpecialdesign.com.br/arquitetura

Edifício Joelma (São Paulo) – Uma das maiores tragédias do Brasil ocorreu quando um incêndio se espalhou rapidamente pelo prédio, em 1974. Dos 756 ocupantes do edifício, 187 morreram e mais de 300 ficaram feridos. O prédio foi reformado e, desde então, há relatos de figuras e vozes misteriosas no local.

Crédito: Junius Domínio Público

Mina da Passagem (Mariana, MG) -Quinze mineiros morreram afogados na mina em 1936. Os túneis subterrâneos, a 12 metros de profundidade, eram usados por filhos de escravos para a caça do ouro. Muitos poços eram estreitos e apenas um corpo pequeno conseguia passar.

Crédito: Reprodução Divegold

A mina foi desativada em1954. Porém, os visitantes e antigos funcionários dizem que escutam barulhos de sinos e correntes mesmo com a Mina da Passagem vazia. Outra lenda diz que o espírito de um inglês segue no local. Ele morreu em 1880 e nunca teria aceitado a perda de sua esposa.

Crédito: Morio - Wikimédia Commons

Castelinho do Flamengo (Rio de Janeiro, RJ) – A construção abriga um centro cultural, na zona sul do Rio de Janeiro, mas muitos dizem que os antigos moradores assombram o local. Segundo a crença popular, Avelino Fernandes e sua esposa morreram em um acidente de carro em frente ao edifício, em1932, e a única filha do casal, Maria de Lourdes, foi testemunha da tragédia.

Crédito: Flickr Rodrigo Soldon

Após o incidente trágico, um tutor teria ficado responsável pela criança, que foi trancafiada numa torre, não suportou o isolamento e se suicidou. O espírito da jovem teria passado a assombrar quem passa pelo lugar. Barulhos e vultos são comuns desde então.

Crédito: Roberta Smania wikimedia commons

