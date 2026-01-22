Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ator ‘odiado’ de Harry Potter virou estrela: a transformação de Harry Melling

Ator ‘odiado’ de Harry Potter virou estrela: a transformação de Harry Melling

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Ele interpretou Duda Dursley, o primo mimado e cruel de Harry Potter. Filho de Válter e Petúnia, ele fez da vida do protagonista um verdadeiro inferno nos primeiros filmes da saga. Seu personagem era o retrato da antipatia — e isso marcou sua imagem por anos.

Crédito: divulgação

" class="op_lazy">

Na história, Duda era obeso, agressivo e mimado. Melling, ainda criança, encarnou esse papel com tanta veracidade que foi lembrado como um dos personagens mais odiados de toda a franquia.

Crédito: reprodução

" class="op_lazy">

Mas na vida real, Harry Melling é completamente diferente de Duda. Gentil, reservado e talentoso, ele conseguiu se distanciar da sombra do personagem e construir uma carreira que poucos atores da saga conseguiram igualar.

Crédito: Flipar

" class="op_lazy">

Por volta do quinto filme, Melling passou por uma transformação física radical. Ele perdeu tanto peso que a produção precisou usar próteses para manter a aparência exigida pelo roteiro. A mudança foi tão drástica que ele quase ficou irreconhecível.

Crédito: reprodução de video

" class="op_lazy">

Essa transformação não foi motivada por pressão externa. Segundo o próprio ator, foi algo natural: “Não aconteceu por nenhuma necessidade importante de minha parte, mas é algo que simplesmente aconteceu”, revelou em entrevista à People.

Crédito: reprodução/ instagram

" class="op_lazy">

A mudança física se tornou um divisor de águas. Melling conta que, por não ser mais reconhecido como Duda, teve a chance de recomeçar sua carreira do zero — longe dos estigmas e das limitações que o papel anterior impunha.

Crédito: Flipar

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar