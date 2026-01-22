Ator ‘odiado’ de Harry Potter virou estrela: a transformação de Harry Melling
Ele interpretou Duda Dursley, o primo mimado e cruel de Harry Potter. Filho de Válter e Petúnia, ele fez da vida do protagonista um verdadeiro inferno nos primeiros filmes da saga. Seu personagem era o retrato da antipatia — e isso marcou sua imagem por anos.
Na história, Duda era obeso, agressivo e mimado. Melling, ainda criança, encarnou esse papel com tanta veracidade que foi lembrado como um dos personagens mais odiados de toda a franquia.
Mas na vida real, Harry Melling é completamente diferente de Duda. Gentil, reservado e talentoso, ele conseguiu se distanciar da sombra do personagem e construir uma carreira que poucos atores da saga conseguiram igualar.
Por volta do quinto filme, Melling passou por uma transformação física radical. Ele perdeu tanto peso que a produção precisou usar próteses para manter a aparência exigida pelo roteiro. A mudança foi tão drástica que ele quase ficou irreconhecível.
Essa transformação não foi motivada por pressão externa. Segundo o próprio ator, foi algo natural: “Não aconteceu por nenhuma necessidade importante de minha parte, mas é algo que simplesmente aconteceu”, revelou em entrevista à People.
A mudança física se tornou um divisor de águas. Melling conta que, por não ser mais reconhecido como Duda, teve a chance de recomeçar sua carreira do zero — longe dos estigmas e das limitações que o papel anterior impunha.