Tomar: cidade portuguesa ligada aos Templários lidera ranking de “tesouros escondidos” da Europa
O levantamento considerou critérios como belezas naturais, custo das hospedagens, qualidade da gastronomia e condições climáticas. Veja as dez cidades que se destacaram no ranking!
10º) Beaumaris, País de Gales, Reino Unido: Essa charmosa cidade costeira localizada na ilha de Anglesey combina arquitetura georgiana, ruas históricas e vista para o Estreito de Menai.
Beaumaris também é famosa por seu impressionante castelo medieval, o Beaumaris Castle (Patrimônio Mundial da UNESCO), construído no século 13 por ordem do rei Eduardo I.
9º) Labeaume, França: Labeaume é um vilarejo localizado no sul da França, na região de Ardèche, famosa por sua beleza natural e arquitetura rústica.
Labeaume também é famosa por seus jardins suspensos, piscinas naturais de águas cristalinas e concertos ao ar livre durante o verão.
8º) Sibiu, Romênia: Fundada por colonos saxões no século 12, Sibiu é uma das cidades mais bonitas e bem preservadas da Transilvânia