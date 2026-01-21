Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tomar: cidade portuguesa ligada aos Templários lidera ranking de “tesouros escondidos” da Europa

Flipar
Autor
Flipar Autor
O levantamento considerou critérios como belezas naturais, custo das hospedagens, qualidade da gastronomia e condições climáticas. Veja as dez cidades que se destacaram no ranking!

Crédito: Wikimédia Commons

10º) Beaumaris, País de Gales, Reino Unido: Essa charmosa cidade costeira localizada na ilha de Anglesey combina arquitetura georgiana, ruas históricas e vista para o Estreito de Menai.

Crédito: Mike Baldwin/Wikimédia Commons

Beaumaris também é famosa por seu impressionante castelo medieval, o Beaumaris Castle (Patrimônio Mundial da UNESCO), construído no século 13 por ordem do rei Eduardo I.

Crédito: Llywelyn2000/Wikimédia Commons

9º) Labeaume, França: Labeaume é um vilarejo localizado no sul da França, na região de Ardèche, famosa por sua beleza natural e arquitetura rústica.

Crédito: Romainbehar/Wikimédia Commons

Labeaume também é famosa por seus jardins suspensos, piscinas naturais de águas cristalinas e concertos ao ar livre durante o verão.

Crédito: Divulgação

8º) Sibiu, Romênia: Fundada por colonos saxões no século 12, Sibiu é uma das cidades mais bonitas e bem preservadas da Transilvânia

Crédito: Imagem de Tudor George por Pixabay

