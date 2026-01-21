Sucesso que ultrapassa fronteiras: novelas mais vendidas para o exterior
Com tramas envolventes, direção cuidadosa e atuações marcantes, o Brasil conquistou reconhecimento internacional, exportando histórias para todos os continentes e firmando-se como referência mundial em teledramaturgia.
Segundo levantamento do portal AdoroCinema, algumas produções da Globo atingiram números impressionantes de vendas ao exterior, tornando-se recordistas de exibição. Confira o ranking e saiba mais sobre cada título.
1º – Avenida Brasil (2012) – Dirigida por Ricardo Waddington, Amora Mautner e José Luiz Villamarim; estrelada por Débora Falabella e Adriana Esteves.
Conta a história de Nina, que retorna para se vingar da madrasta Carminha, unindo drama e suspense em uma trama cheia de reviravoltas, vendida para 148 países.
2º – Totalmente Demais (2015) – Sob direção de Luiz Henrique Rios; com Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas.
Eliza, uma jovem simples, vê sua vida mudar ao participar de um concurso de beleza, encontrando novos caminhos e amores. O sucesso levou a novela a 135 países.