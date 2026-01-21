Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sucesso que ultrapassa fronteiras: novelas mais vendidas para o exterior

Com tramas envolventes, direção cuidadosa e atuações marcantes, o Brasil conquistou reconhecimento internacional, exportando histórias para todos os continentes e firmando-se como referência mundial em teledramaturgia.

Crédito: Imagem Freepik

Segundo levantamento do portal AdoroCinema, algumas produções da Globo atingiram números impressionantes de vendas ao exterior, tornando-se recordistas de exibição. Confira o ranking e saiba mais sobre cada título.

Crédito: Hans Donner e Roberto Shimose - Wikimédia Commons

1º – Avenida Brasil (2012) – Dirigida por Ricardo Waddington, Amora Mautner e José Luiz Villamarim; estrelada por Débora Falabella e Adriana Esteves.

Crédito: Divulgação

Conta a história de Nina, que retorna para se vingar da madrasta Carminha, unindo drama e suspense em uma trama cheia de reviravoltas, vendida para 148 países.

Crédito: Reprodução de cena

2º – Totalmente Demais (2015) – Sob direção de Luiz Henrique Rios; com Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas.

Crédito: Rede Globo wikimedia commons

Eliza, uma jovem simples, vê sua vida mudar ao participar de um concurso de beleza, encontrando novos caminhos e amores. O sucesso levou a novela a 135 países.

Crédito: Rede Globo wikimedia commons

