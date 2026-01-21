Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santuário de Hércules e até piscinas! Arqueólogos descobrem estruturas de mais de 2.400 anos em subúrbio de Roma

Estima-se que as ocupação contínua do local tenha acontecido entre os séculos 5 a.C. e 3 d.C.

Crédito: Pexels/Kelly

As pesquisas, iniciadas em 2022, abrangem cerca de quatro hectares.

Crédito: Pexels/Rafael Nicida

Na época, a área era cortada por uma estrada antiga e um curso d’água que fluía para o rio Aniene.

Crédito: Domínio Público

Coordenada pela Superintendência Especial de Roma, a pesquisa busca entender se as piscinas eram usadas para rituais ou fins produtivos.

Crédito: Divulgação/Soprintendenza Speciale di Roma

Foram identificados depósitos votivos e diversos objetos de terracota, como cabeças, pés, estatuetas femininas e figuras de bovinos.

Crédito: Divulgação/Soprintendenza Speciale di Roma

Em uma das tumbas, foi encontrado um crânio com indícios de trepanação cirúrgica, um registro raro e de grande interesse científico.

Crédito: Freepik/ededchechine

