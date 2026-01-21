Santuário de Hércules e até piscinas! Arqueólogos descobrem estruturas de mais de 2.400 anos em subúrbio de Roma
Estima-se que as ocupação contínua do local tenha acontecido entre os séculos 5 a.C. e 3 d.C.
As pesquisas, iniciadas em 2022, abrangem cerca de quatro hectares.
Na época, a área era cortada por uma estrada antiga e um curso d’água que fluía para o rio Aniene.
Coordenada pela Superintendência Especial de Roma, a pesquisa busca entender se as piscinas eram usadas para rituais ou fins produtivos.
Foram identificados depósitos votivos e diversos objetos de terracota, como cabeças, pés, estatuetas femininas e figuras de bovinos.
Em uma das tumbas, foi encontrado um crânio com indícios de trepanação cirúrgica, um registro raro e de grande interesse científico.