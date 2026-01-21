Embora não seja um parque turístico ou monumental, ele cumpre um papel importante na qualidade de vida do bairro.

O parque leva esse nome devido à presença característica das acácias que compõem sua arborização.

O Parco delle Acacie é uma área verde frequentada principalmente por moradores da região. É um espaço tranquilo para lazer, caminhadas e descanso ao ar livre.

Em uma das tumbas, foi encontrado um crânio com indícios de trepanação cirúrgica, um registro raro e de grande interesse científico.

Foram identificados depósitos votivos e diversos objetos de terracota, como cabeças, pés, estatuetas femininas e figuras de bovinos.

Coordenada pela Superintendência Especial de Roma, a pesquisa busca entender se as piscinas eram usadas para rituais ou fins produtivos.

Na época, a área era cortada por uma estrada antiga e um curso d’água que fluía para o rio Aniene.

As pesquisas, iniciadas em 2022, abrangem cerca de quatro hectares.

Estima-se que as ocupação contínua do local tenha acontecido entre os séculos 5 a.C. e 3 d.C.

Escavações arqueológicas na periferia de Roma revelaram estruturas surpreendentes que ajudam a expandir o mapa histórico da cidade antiga para além do seu centro tradicional.

Santuário de Hércules e até piscinas! Arqueólogos descobrem estruturas de mais de 2.400 anos em subúrbio de Roma

