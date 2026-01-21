Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Safira encontrada no Sri Lanka pode bater por muito recorde de pedra preciosa mais cara da história

Safira encontrada no Sri Lanka pode bater por muito recorde de pedra preciosa mais cara da história

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Batizada de “Estrela da Terra Pura”, a pedra tem 3.563 quilates e reúne características extremamente raras.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal Newsfirst English

" class="op_lazy">

Embora encontrada em 2023, seu potencial só foi confirmado agora, em janeiro de 2026, após rigorosas avaliações técnicas e certificações laboratoriais.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal METRO TV

" class="op_lazy">

Ela foi encontrada em uma mina próxima à cidade de Rathnapura, apelidada de “cidade das gemas”.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal Newsfirst English

" class="op_lazy">

A avaliação técnica foi conduzida pelo gemólogo Ashan Amarasinghe, que destacou o asterismo excepcional da pedra (efeito óptico de seis raios perfeitamente definidos).

Crédito: Reprodução do Youtube Canal Arirang News

" class="op_lazy">

Embora o valor oficial ainda não tenha sido estabelecido, estimativas apontam um preço entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões (em torno de R$ 2,14 bilhões).

Crédito: Reprodução do Youtube Canal Arirang News

" class="op_lazy">

As safiras são pedras preciosas da família do corindon, compostas por óxido de alumínio.

Crédito: Museum of Natural History/Wikimédia Commons

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar