Safira encontrada no Sri Lanka pode bater por muito recorde de pedra preciosa mais cara da história
Batizada de “Estrela da Terra Pura”, a pedra tem 3.563 quilates e reúne características extremamente raras.
Embora encontrada em 2023, seu potencial só foi confirmado agora, em janeiro de 2026, após rigorosas avaliações técnicas e certificações laboratoriais.
Ela foi encontrada em uma mina próxima à cidade de Rathnapura, apelidada de “cidade das gemas”.
A avaliação técnica foi conduzida pelo gemólogo Ashan Amarasinghe, que destacou o asterismo excepcional da pedra (efeito óptico de seis raios perfeitamente definidos).
Embora o valor oficial ainda não tenha sido estabelecido, estimativas apontam um preço entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões (em torno de R$ 2,14 bilhões).
As safiras são pedras preciosas da família do corindon, compostas por óxido de alumínio.