Raízes e tubérculos: boas fontes de nutrientes nas refeições
Com cores diversificadas, eles podem contribuir na liberação de transmissores cerebrais responsáveis pela sensação de bem-estar, assim como são fontes de vitaminas como: C, A e do complexo B.
Tubérculos são alimentos com raízes grossas e subterrâneas que armazenam energia e água, sendo essenciais para a sobrevivência das plantas no inverno.
As raízes comestíveis fazem parte do grupo de vegetais que armazenam grande parte dos seus nutrientes na raiz. Assim, oferecem benefícios incríveis à saúde, sobretudo, na prevenção de doenças, pois são ricas em carboidratos complexos, vitaminas e minerais.
Entre os tubérculos mais famosos está a beterraba. Ela é rica em vitamina A, betalaína, carotenóides e flavonóides, assim como antioxidantes que combatem o excesso de radicais livres. Algo que previne danos às células saudáveis e ajuda na proteção de doenças crônicas.
Ela também pode ser consumida de forma líquida, como por suco. Além disso, fornece ótimas quantidades de óxido nítrico para o organismo, uma substância que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos e controla a pressão arterial.
Uma opção de raiz bastante consumida no Brasil é a cenoura. Ela ajuda a manter a saúde do coração, inibindo o processo de oxidação do colesterol ruim (LDL), assim como combate doenças como catarata e cegueira noturna.