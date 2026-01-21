Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Raízes e tubérculos: boas fontes de nutrientes nas refeições

Autor Flipar
Com cores diversificadas, eles podem contribuir na liberação de transmissores cerebrais responsáveis pela sensação de bem-estar, assim como são fontes de vitaminas como: C, A e do complexo B.

Crédito: Imagem Pixabay

Tubérculos são alimentos com raízes grossas e subterrâneas que armazenam energia e água, sendo essenciais para a sobrevivência das plantas no inverno.

Crédito: Reprodução do Youtube

As raízes comestíveis fazem parte do grupo de vegetais que armazenam grande parte dos seus nutrientes na raiz. Assim, oferecem benefícios incríveis à saúde, sobretudo, na prevenção de doenças, pois são ricas em carboidratos complexos, vitaminas e minerais.

Crédito: Divulgação

Entre os tubérculos mais famosos está a beterraba. Ela é rica em vitamina A, betalaína, carotenóides e flavonóides, assim como antioxidantes que combatem o excesso de radicais livres. Algo que previne danos às células saudáveis e ajuda na proteção de doenças crônicas.

Crédito: Imagem de Nick Collins por Pixabay

Ela também pode ser consumida de forma líquida, como por suco. Além disso, fornece ótimas quantidades de óxido nítrico para o organismo, uma substância que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos e controla a pressão arterial.

Crédito: Duque2010 - Flickr

Uma opção de raiz bastante consumida no Brasil é a cenoura. Ela ajuda a manter a saúde do coração, inibindo o processo de oxidação do colesterol ruim (LDL), assim como combate doenças como catarata e cegueira noturna.

Crédito: Cristina Batista - Flickr

