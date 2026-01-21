Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paulo Ricardo aproveita dia de praia com filho e esposa no Rio

Paulo Ricardo aproveita dia de praia com filho e esposa no Rio

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

O cantor caminhou pela areia com o filho e tomou sol com a companheira, com quem se relaciona desde 2018. Além disso, se aventurou, pegando “jacarés” nas ondas.

Crédito: Reprodução/Instagram

" class="op_lazy">

O ex-vocalista do RPM, aliás, comemorou 40 anos de carreira com a turnê “XL”, que começou em junho de 2025 e segue com shows previstos até março de 2026.

Crédito: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro

" class="op_lazy">

O nome da turnê faz referência ao número 40 em algarismos romanos e também ao conceito de “extra-large”, simbolizando a grandiosidade do espetáculo.

Crédito: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro

" class="op_lazy">

A turnê percorre diversas cidades do Brasil e apresenta um repertório que inclui sucessos, faixas menos conhecidas, trilhas de novelas e homenagens visuais.

Crédito: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro

" class="op_lazy">

A seleção das músicas foi feita com o auxílio dos fãs, por meio de enquetes nas redes sociais, permitindo que o público influenciasse diretamente o setlist.

Crédito: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro

" class="op_lazy">

Durante a apresentação de estreia, Paulo Ricardo interpretou “A Cruz e a Espada” em um dueto virtual com Renato Russo, utilizando tecnologia para projetar a imagem do saudoso líder da Legião Urbana no telão.

Crédito: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Entretenimento

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar