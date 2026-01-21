Ouro Branco: história de cidade mineira segue junto com a famosa Ouro Preto
Antes da chegada dos colonizadores, a região era habitada por índios da tribo Carijós, os primeiros moradores conhecidos dessas terras. Um dos marcos iniciais da cidade aconteceu com a passagem da bandeira liderada por Borba Gato (foto), Miguel Garcia de Almeida Cunha e Manuel Garcia.
Após transpor as dificuldades do terreno, o grupo encontrou sinais de ouro nas encostas da Serra de Deus Livre, nome que a atual Serra de Ouro Branco tinha na época.
No entanto, a quantidade encontrada foi abaixo do esperado, o que acabou gerando um desentendimento entre Miguel e Manuel. A partir desse episódio, cada um seguiu caminhos diferentes. Manuel Garcia optou por seguir rumo ao Nordeste e acabou encontrando o ouro de coloração escura na região de Tripuí, dando origem ao nome Ouro Preto (foto).
Já Miguel Garcia permaneceu nas terras que hoje formam Ouro Branco. O ouro descoberto ali tinha uma coloração mais clara, resultado da presença de paládio.
Por conta dessa diferença de tonalidade, a região ficou conhecida como Ouro Branco, numa referência direta ao contraste com o ouro escuro de Tripuí.
Apesar de ter sido uma das primeiras freguesias de Minas Gerais, elevada à condição oficial em 1724 por um alvará da Rainha Maria I, Ouro Branco nunca teve a mesma expressão econômica que Ouro Preto no que diz respeito à quantidade de ouro extraído.