Ouro Branco: história de cidade mineira segue junto com a famosa Ouro Preto

No entanto, a quantidade encontrada foi abaixo do esperado, o que acabou gerando um desentendimento entre Miguel e Manuel. A partir desse episódio, cada um seguiu caminhos diferentes. Manuel Garcia optou por seguir rumo ao Nordeste e acabou encontrando o ouro de coloração escura na região de Tripuí, dando origem ao nome Ouro Preto (foto).

Crédito: Ouro Preto em 1870 - Cidades brasileiras que preservam o casario colonial português - Domínio Público/Wikimimédia Commons