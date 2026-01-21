Os incomodados estão se mudando: Famosos que saíram dos Estados Unidos por causa de Donald Trump
Algumas dessas personalidades, insatisfeitas com o cenário político atual, foram além das críticas e decidiram se mudar para outro país.
Em meio às controvérsias da administração Trump, veja quem são os famosos que saíram de mala e cuia dos Estados Unidos!
Ellen DeGeneres e Portia de Rossi – A apresentadora revelou que ela e sua esposa decidiram deixar os Estados Unidos e se mudar definitivamente para o Reino Unido após a reeleição de Donald Trump.
Em um evento na Inglaterra, Ellen comentou ainda que as duas consideram se casar novamente no Reino Unido, diante das tentativas da Igreja Batista nos EUA de reverter e até anular o casamento gay.
Rosie O’Donnell – Atriz e comediante muito famosa na TV americana, O’Donnell já era conhecida por suas críticas a Trump. Em março de 2025, ela anunciou que havia deixado o país e se mudado para a Irlanda, onde tenta conseguir cidadania junto da sua filha.
“Quando soubermos que todos os cidadãos têm direitos iguais garantidos na América, aí sim vamos considerar voltar”, declarou.