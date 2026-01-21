Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Os incomodados estão se mudando: Famosos que saíram dos Estados Unidos por causa de Donald Trump

Os incomodados estão se mudando: Famosos que saíram dos Estados Unidos por causa de Donald Trump

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Algumas dessas personalidades, insatisfeitas com o cenário político atual, foram além das críticas e decidiram se mudar para outro país.

Crédito: Reprodução/Instagram

" class="op_lazy">

Em meio às controvérsias da administração Trump, veja quem são os famosos que saíram de mala e cuia dos Estados Unidos!

Crédito: Montagem/Wikimedia Commons/Divulgação/Reprodução Instagram

" class="op_lazy">

Ellen DeGeneres e Portia de Rossi – A apresentadora revelou que ela e sua esposa decidiram deixar os Estados Unidos e se mudar definitivamente para o Reino Unido após a reeleição de Donald Trump.

Crédito: Reprodução/Instagram

" class="op_lazy">

Em um evento na Inglaterra, Ellen comentou ainda que as duas consideram se casar novamente no Reino Unido, diante das tentativas da Igreja Batista nos EUA de reverter e até anular o casamento gay.

Crédito: Reprodução/Instagram

" class="op_lazy">

Rosie O’Donnell – Atriz e comediante muito famosa na TV americana, O’Donnell já era conhecida por suas críticas a Trump. Em março de 2025, ela anunciou que havia deixado o país e se mudado para a Irlanda, onde tenta conseguir cidadania junto da sua filha.

Crédito: Reprodução/YouTube

" class="op_lazy">

“Quando soubermos que todos os cidadãos têm direitos iguais garantidos na América, aí sim vamos considerar voltar”, declarou.

Crédito: Reprodução/Instagram

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Entretenimento

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar