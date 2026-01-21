Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O drama de Cartagena: Principal cidade turística da Colômbia pode desaparecer ainda neste século

A cidade, que é muito popular entre os turistas que visitam o país, está correndo o risco de ficar parcialmente submersa neste século devido ao aquecimento global.

Crédito: Imagem de GRAPHICAL por Pixabay

Mirla Aaron, uma líder comunitária local, ficou chocada ao encontrar ossos de antigos habitantes de Tierra Bomba, uma ilha em frente à zona hoteleira de Cartagena.

Crédito: reprodução youtube AFP Español

Esses ossos estavam à mostra na praia, mostrando os impactos reais que o aumento do nível do mar está causando na região.

Crédito: reprodução youtube AFP Español

Em entrevista à AFP, Mirla disse que “o mar destruiu 250 casas da comunidade, o posto de saúde, píeres… levou vários salões comunitários, infraestrutura elétrica e o cemitério”.

Crédito: reprodução youtube AFP Español

Um outro problema é que, em Cartagena, o principal porto comercial da Colômbia foi construído em terreno com cavidades subterrâneas que estão cedendo, causando afundamento do solo.

Crédito: freepik wirestock

“Lamentavelmente, a ilha tem sido vítima de um processo erosivo (…) que tem aumentado exponencialmente nas últimas décadas”, comentou a líder.

Crédito: reprodução youtube AFP Español

