O drama de Cartagena: Principal cidade turística da Colômbia pode desaparecer ainda neste século
A cidade, que é muito popular entre os turistas que visitam o país, está correndo o risco de ficar parcialmente submersa neste século devido ao aquecimento global.
Mirla Aaron, uma líder comunitária local, ficou chocada ao encontrar ossos de antigos habitantes de Tierra Bomba, uma ilha em frente à zona hoteleira de Cartagena.
Esses ossos estavam à mostra na praia, mostrando os impactos reais que o aumento do nível do mar está causando na região.
Em entrevista à AFP, Mirla disse que “o mar destruiu 250 casas da comunidade, o posto de saúde, píeres… levou vários salões comunitários, infraestrutura elétrica e o cemitério”.
Um outro problema é que, em Cartagena, o principal porto comercial da Colômbia foi construído em terreno com cavidades subterrâneas que estão cedendo, causando afundamento do solo.
“Lamentavelmente, a ilha tem sido vítima de um processo erosivo (…) que tem aumentado exponencialmente nas últimas décadas”, comentou a líder.