Nutre e sacia: batata-doce é versátil e rende até suco

Com suas diversas cores – que vão do branco ao roxo, passando pelo creme e pelo alaranjado – esse alimento é mais do que um simples acompanhamento; é um verdadeiro aliado nutricional, podendo até mesmo ser consumido em forma de suco.

Crédito: Imagem de マサコ アーント por Pixabay

Rica em carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, a batata-doce oferece uma série de benefícios para a saúde, que vão desde a prevenção do envelhecimento precoce até o auxílio na saúde intestinal e mental.

Crédito: Imagem de Alexander Fox | PlaNet Fox por Pixabay

Um dos grandes destaques da batata-doce é a sua alta concentração de betacarotenos. Este potente antioxidante, além de conferir a cor vibrante, atua protegendo as células do corpo contra danos causados por radicais livres e inflamações.

Crédito: Imagem de Beverly Buckley por Pixabay

A presença da vitamina C também contribui significativamente para essa proteção, tornando a batata-doce um alimento essencial para quem busca manter a pele saudável e combater os sinais de envelhecimento.

Crédito: Imagem de Beverly Buckley por Pixabay

Outro benefício importante da batata-doce é a sua capacidade de promover um intestino saudável. Isso se deve à presença de fibras solúveis e insolúveis, que ajudam a estimular os movimentos intestinais e combater a prisão de ventre. A eliminação eficaz de toxinas e resíduos é vital para evitar problemas digestivos e promover o bem-estar.

Crédito: Imagem de Marcel Gnauk por Pixabay

Para aqueles que praticam atividades físicas, a batata-doce é uma excelente fonte de energia. Os carboidratos complexos presentes fornecem a energia necessária para treinos intensos, enquanto as fibras ajudam a manter a sensação de saciedade.

Crédito: Lory Claudino - Flickr

