Nutre e sacia: batata-doce é versátil e rende até suco

Outro benefício importante da batata-doce é a sua capacidade de promover um intestino saudável. Isso se deve à presença de fibras solúveis e insolúveis, que ajudam a estimular os movimentos intestinais e combater a prisão de ventre. A eliminação eficaz de toxinas e resíduos é vital para evitar problemas digestivos e promover o bem-estar.

Crédito: Imagem de Marcel Gnauk por Pixabay