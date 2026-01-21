Melancia substitui bolo em aniversário de menino; veja o resultado
A escolha refletiu a decisão da família de evitar açúcar nos primeiros anos de vida da criança. Até mesmo os convidados receberam frutas na festa dentro da filosofia de que uma rotina saudável combina com momentos especiais.
A curiosa alternativa agradou ao aniversariante, que se divertiu ao comer a fruta. O pedaço que tinha o enfeite com a idade do menino foi especial para ele, que aproveitou a suculência da fruta.
A melancia está entre as frutas preferidas das crianças por ter sabor naturalmente doce, textura macia e ser fácil de mastigar. Além disso, é refrescante, colorida e ajuda na hidratação, fatores que aumentam a aceitação entre os pequenos.
Não só no verão, mas é sempre importante uma alimentação leve, com frutas e verduras, e muita hidratação. A busca é por alimentos nutritivos, que trazem benefícios à saúde e refrescam. Assim, a melancia cai bem.
Afinal, esta fruta é rica em água, o que ajuda a manter o organismo e a pele hidratada. Isso também contribui para melhorar a retenção de líquidos e a prevenir a formação de pedra nos rins.
Além disso, a melancia é diurética e possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, anticancerígenas, digestivas e anti-hipertensivas.