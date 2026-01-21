Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Melancia substitui bolo em aniversário de menino; veja o resultado

Melancia substitui bolo em aniversário de menino; veja o resultado

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A escolha refletiu a decisão da família de evitar açúcar nos primeiros anos de vida da criança. Até mesmo os convidados receberam frutas na festa dentro da filosofia de que uma rotina saudável combina com momentos especiais.

Crédito: Reprodução de redes sociais

" class="op_lazy">

A curiosa alternativa agradou ao aniversariante, que se divertiu ao comer a fruta. O pedaço que tinha o enfeite com a idade do menino foi especial para ele, que aproveitou a suculência da fruta.

Crédito: Reprodução de redes sociais

" class="op_lazy">

A melancia está entre as frutas preferidas das crianças por ter sabor naturalmente doce, textura macia e ser fácil de mastigar. Além disso, é refrescante, colorida e ajuda na hidratação, fatores que aumentam a aceitação entre os pequenos.

Crédito: Reprodução de redes sociais

" class="op_lazy">

Não só no verão, mas é sempre importante uma alimentação leve, com frutas e verduras, e muita hidratação. A busca é por alimentos nutritivos, que trazem benefícios à saúde e refrescam. Assim, a melancia cai bem.

Crédito: Imagem de Dimitris Vetsikas por Pixabay

" class="op_lazy">

Afinal, esta fruta é rica em água, o que ajuda a manter o organismo e a pele hidratada. Isso também contribui para melhorar a retenção de líquidos e a prevenir a formação de pedra nos rins.

Crédito: Imagem de Nelly Vincent por Pixabay

" class="op_lazy">

Além disso, a melancia é diurética e possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, anticancerígenas, digestivas e anti-hipertensivas.

Crédito: Imagem de congerdesign por Pixabay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar