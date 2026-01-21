Matthew Broderick: “Curtindo a Vida Adoidado” faz 40 anos em 2026
Quatro décadas depois, a produção segue como um clássico consolidado, reconhecido pelo humor, pelo carisma e pelo impacto cultural. Mas por onde anda seu protagonista atualmente? A seguir, saiba mais sobre a trajetória de Matthew Broderick.
Matthew Broderick nasceu em 21 de março de 1962, em Manhattan, Nova York. Ele é filho do ator James Broderick e da dramaturga e artista Patricia Broderick. Criado em um ambiente artístico, iniciou o contato com a atuação ainda jovem e estudou interpretação em Nova York.
Aos 17 anos, participou de uma montagem teatral de “On Valentine’s Day”, de Horton Foote, ao lado do pai. Seu primeiro grande destaque veio no teatro off-Broadway com “Torch Song Trilogy”, em 1981, produção na qual recebeu elogios da crítica por sua atuação.
O reconhecimento chegou rapidamente com a peça “Memórias de Brighton Beach”, de 1983, escrita por Neil Simon. Ambientada no Brooklyn dos anos 1930, a obra retrata a rotina de uma família judia e rendeu a Broderick o Tony Award de Melhor Ator Coadjuvante em Peça.
No cinema, sua estreia ocorreu em “A Volta de Max Dugan”, lançado em 1983. No mesmo ano, ganhou projeção internacional com “Jogos de Guerra”, no qual interpretou David Lightman, um estudante que acessa acidentalmente um sistema militar e desencadeia uma crise relacionada à possibilidade de guerra nuclear.
O ponto alto dessa fase foi “Curtindo a Vida Adoidado”, lançado em 1986. No papel de Ferris Bueller, Broderick alcançou enorme popularidade, e o personagem se tornou um ícone da cultura pop,e marcou de forma definitiva sua carreira no cinema.