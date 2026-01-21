Maioria dos brasileiros não sabe quem são os presidentes da Câmara e do Senado
O levantamento aponta que a visibilidade pública de Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP) é bastante reduzida quando comparada à de outras figuras do cenário político e social.
Segundo os dados do levantamento Genial/Quaest, 63% dos entrevistados disseram não saber quem é Hugo Motta. Entre os que afirmaram conhecê-lo, 11% relataram ter uma imagem positiva do deputado, enquanto 26% avaliaram sua atuação de forma negativa.
O desconhecimento é ainda mais acentuado em relação ao presidente do Senado. De acordo com a sondagem, 68% dos brasileiros afirmaram não conhecer Davi Alcolumbre.
Apenas 7% dos entrevistados disseram ter uma percepção positiva sobre ele, enquanto 25% declararam conhecê-lo, mas com avaliação negativa de seu desempenho político.
A pesquisa também chama atenção ao comparar o nível de reconhecimento desses dirigentes com o de personagens que não ocupam cargos institucionais.
Influenciadores digitais e líderes religiosos, como Pablo Marçal (39% de desconhecimento) e Silas Malafaia (37% de desconhecimento), aparecem como mais conhecidos do que os chefes do Legislativo federal.