Maioria dos brasileiros não sabe quem são os presidentes da Câmara e do Senado

O levantamento aponta que a visibilidade pública de Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP) é bastante reduzida quando comparada à de outras figuras do cenário político e social.

Crédito: Reprodução do Instagram @hugomottapb

Segundo os dados do levantamento Genial/Quaest, 63% dos entrevistados disseram não saber quem é Hugo Motta. Entre os que afirmaram conhecê-lo, 11% relataram ter uma imagem positiva do deputado, enquanto 26% avaliaram sua atuação de forma negativa. 

Crédito: Reprodução do Instagram @hugomottapb

O desconhecimento é ainda mais acentuado em relação ao presidente do Senado. De acordo com a sondagem, 68% dos brasileiros afirmaram não conhecer Davi Alcolumbre.

Crédito: Reprodução do Instagram @davialcolumbre

Apenas 7% dos entrevistados disseram ter uma percepção positiva sobre ele, enquanto 25% declararam conhecê-lo, mas com avaliação negativa de seu desempenho político.

Crédito: Reprodução do Instagram @davialcolumbre

A pesquisa também chama atenção ao comparar o nível de reconhecimento desses dirigentes com o de personagens que não ocupam cargos institucionais. 

Crédito: Reprodução do Instagram @davialcolumbre

Influenciadores digitais e líderes religiosos, como Pablo Marçal (39% de desconhecimento) e Silas Malafaia (37% de desconhecimento), aparecem como mais conhecidos do que os chefes do Legislativo federal.

Crédito: Reprodução de Youtube

