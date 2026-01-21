Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Leonardo DiCaprio vira investidor em fábrica de tecnologia

Leonardo DiCaprio vira investidor em fábrica de tecnologia

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A Diamond Foundry, empresa que conta com os investimentos do ator, fará a planta ser pioneira na produção de substratos semicondutores. O investimento previsto, aliás, é de 2,35 milhões de euros (quase 15 milhões de reais) até 2029.

Crédito: Reprodução de vídeo

" class="op_lazy">

Segundo dados oficiais, a fábrica deverá gerar mais de 2 mil empregos, cerca de 500 diretos e 1.600 indiretos, ligados a serviços auxiliares, cadeia de suprimentos, logística, manutenção e inspeção. Além disso, a iniciativa deve promover a especialização técnica na região.

Crédito: Divulgação Diamond Foundry

" class="op_lazy">

A instalação ampliará a produção já existente da Diamond Foundry. Incorporará processos como corte de wafers, lapidação, polimento e inspeção. O projeto promete especialização técnica e fortalecimento da cadeia produtiva local.

Crédito: Divulgação Diamond Foundry

" class="op_lazy">

A produção fará uso de tecnologia de vanguarda, que leva diamantes monocristalinos sintéticos usados como substrato semicondutor, ou seja, a base sobre a qual o chip é construído.

Crédito: Divulgação Diamond Foundry

" class="op_lazy">

A qualidade final dos diamantes é semelhante à dos naturais, além de serem mais sustentáveis ambientalmente, visto que necessitam da extração e do processamento de diamantes da terra.

Crédito: Reprodução Instagram /@leonardodicaprio

" class="op_lazy">

DiCaprio é o criador da Leonardo DiCaprio Foundation, que apoia projetos de conservação e combate às mudanças climáticas em diferentes regiões do mundo.

Crédito: Facebook Leonardo DiCaprio

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar