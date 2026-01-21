Leonardo DiCaprio vira investidor em fábrica de tecnologia
A Diamond Foundry, empresa que conta com os investimentos do ator, fará a planta ser pioneira na produção de substratos semicondutores. O investimento previsto, aliás, é de 2,35 milhões de euros (quase 15 milhões de reais) até 2029.
Segundo dados oficiais, a fábrica deverá gerar mais de 2 mil empregos, cerca de 500 diretos e 1.600 indiretos, ligados a serviços auxiliares, cadeia de suprimentos, logística, manutenção e inspeção. Além disso, a iniciativa deve promover a especialização técnica na região.
A instalação ampliará a produção já existente da Diamond Foundry. Incorporará processos como corte de wafers, lapidação, polimento e inspeção. O projeto promete especialização técnica e fortalecimento da cadeia produtiva local.
A produção fará uso de tecnologia de vanguarda, que leva diamantes monocristalinos sintéticos usados como substrato semicondutor, ou seja, a base sobre a qual o chip é construído.
A qualidade final dos diamantes é semelhante à dos naturais, além de serem mais sustentáveis ambientalmente, visto que necessitam da extração e do processamento de diamantes da terra.
DiCaprio é o criador da Leonardo DiCaprio Foundation, que apoia projetos de conservação e combate às mudanças climáticas em diferentes regiões do mundo.