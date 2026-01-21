Leci Brandão será enredo da Unidos de Bangu no carnaval de 2026
Durante a internação, enfrentou um quadro delicado, no qual os rins quase precisaram de diálise, houve perda de peso e ocorreu um breve episódio de gagueira.
Ao ser informada da escolha como enredo, Leci Brandão se emocionou tanto pelo momento de recuperação quanto pelo título do desfile, “As Coisas que Mamãe Me Ensinou”, uma referência direta à sua mãe, dona Lecy, falecida em 2019, com quem mantinha forte ligação.
Em entrevista, afirmou que a arte é o principal fator de mobilização emocional em sua vida e destacou a relevância da homenagem da escola de samba da Zona Oeste do Rio, especialmente por ter ocorrido logo após sua saída do hospital.
Para o desfile de 2026, pretende estar acompanhada das sobrinhas, da mãe de santo e de amigos. Diferentemente do que fazia no passado, quando desfilava no chão, afirma que atualmente não possui condições físicas de percorrer o Sambódromo a pé.
Em janeiro de 2026, Leci Brandão retomou a rotina de shows, conciliando as apresentações com o mandato de deputada estadual em São Paulo. A agenda passou a contar com restrições, com espetáculos de no máximo uma hora, em razão do cansaço físico.
Leci Brandão da Silva nasceu em 12 de setembro de 1944, no Rio de Janeiro, e cresceu nos bairros de Senador Camará e Realengo. Neste último, chegou a morar na Escola Nicarágua, onde sua mãe trabalhou como servente.