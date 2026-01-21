Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lázaro Ramos: ator lidera ranking das celebridades mais influentes do Brasil

Fernanda Montenegro apareceu em segundo lugar, seguida por Astrid Fontenelle. O grupo dos mais bem colocados também incluiu Érika Januza, Carlos Tramontina e Ivete Sangalo.

Crédito: - Reprodução Instagram

A pesquisa trouxe também um recorte sobre a geração Z. Neste grupo, Larissa Manoela ficou em primeiro lugar e Lázaro ocupou a quarta colocação.

Crédito: reprodução instagram

Após esse feito, Taís Araujo compartilhou a notícia em seus stories em uma rede social e, na legenda, parabenizou o marido: “Parabéns, amorzinho! Você merece esse reconhecimento do Brasil. Muito orgulho! Te amo!”, escreveu.

Crédito: Reprodução Instagram /@taisdeverdade

Os dois estão juntos desde 2004 e têm dois filhos, João Vicente, nascido em 2011, e Maria Antônia, nascida em 2015.

Crédito: Reprodução Instagram /@taisdeverdade

Inclusive, Lázaro formou casal com Taís Araújo na sua primeira novela, “Cobras e Lagartos”, em 2006, na qual se destacou com o personagem Foguinho e chegou a ser indicado ao Emmy Internacional na categoria de Melhor Ator.

Crédito: Divulgação

Antes disso, na TV Globo, o ator, nascido em 1º de novembro de 1978 em Salvador, Bahia, havia participado de algumas séries.

Crédito: Reprodução Globoplay

