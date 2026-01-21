Jardins charmosos e aprazíveis são atrações turísticas pelo mundo
Há dois jardins: um italiano, que cerca a antiga residência com espécies típicas do país, e outro com diversas fontes para aproveitar a água dos montes (foto). Desde 1997 é declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
Caracteriza-se por esculturas inspiradas nas Ciências, inclusive na Matemática, usada para o planejamento de curvas e retas que compõem o cenário.
O local tem 4,3 mil espécies nativas e estrangeiras, de diversas partes do mundo, uma das maiores coleções do país. Assim como pesquisa e fiscalização do patrimônio da entidade. Ao todo, são mais de 140 hectares disponíveis para visitação.
Outro representante brasileiro é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um dos principais pontos turísticos da Cidade Maravilhosa. O espaço bicentenário é conhecido pela riqueza e relevância do seu acervo de plantas como as grandes vitórias-régias e extensos bambuzais.
O jardim foi fundado por D. João, então príncipe regente de Portugal, em 1808. Ainda há atrações como as estufas de orquídeas, bromélias, samambaias e plantas insetívoras, além de coleções temáticas como o Jardim Japonês (foto), planejado após a doação de 65 itens típicos do país asiático.
O projeto paisagístico em estilo barroco é de André Le Nôtre, um dos trabalhos mais marcantes de sua carreira. Os jardins contam com fontes, estátuas e até um imenso tanque d’água.