Ivete Sangalo chama atenção ao embarcar de roupão em Guarulhos

Ela se preparava para embarcar com destino ao Rio de Janeiro, adotando um visual inusitado que rapidamente repercutiu entre fãs e curiosos. Sempre acessível, Ivete conversou com admiradores que a reconheceram no local, posou para fotos e atendeu pedidos.

Crédito: Reprodução/Instagram

Mais cedo, ela havia comandado um show marcado por energia e grandes sucessos da carreira, levando o público ao delírio. Durante a passagem por Praia Grande, a artista ainda encontrou Ludmilla e Brunna Gonçalves nos bastidores do evento. Vamos saber mais sobre a grande Veveta?

Crédito: Reprodução / Instagram

Ivete Maria Dias de Sangalo Cady nasceu em 27/05/1972 em Juazeiro, na Bahia. Ela é filha caçula da união de um pernambucano com uma baiana – dois dos cinco irmãos já faleceram.

Crédito: Instagram @ivetesangalo

Na adolescência, Ivete aprendeu a mexer com alguns instrumentos musicais. Com a morte de seu pai, na época de colégio, precisou trabalhar como modelo e vendedora de roupas e marmitas.

Crédito: Instagram @ivetesangalo

Depois que concluiu a escola, Sangalo chegou a estudar administração. Em 1992, ela foi cantar em bares de Salvador e abriu um show de Geraldo Azevedo na sua cidade natal.

Crédito: Instagram @ivetesangalo

Aos poucos, ela foi crescendo na carreira com shows em outras cidades da Bahia e em Pernambuco. Em 1993, foi convidada para virar a vocalista da Banda Eva.

Crédito: Youtube Canal Axé

