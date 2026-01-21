Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem vai às compras montado em cavalo e causa indignação

A atitude gerou indignação entre internautas, que criticaram a falta de respeito com o espaço e com os funcionários do local. Muitos questionaram quem ficaria responsável pela limpeza do “rastro” deixado pelo animal e apontaram o episódio como desnecessário e inadequado.

Crédito: Reprodução de redes sociais

E se houve indignação há quem acredite que o cavalo percebeu. Afinal, um eestudo recente da Universidade de Sussex, publicado na revista Biology Letters, revelou que cavalos são capazes de reconhecer expressões faciais humanas, distinguindo emoções como alegria e raiva.

Crédito: Imagem de Wolfgang Claussen por Pixabay

Para o experimento, os pesquisadores analisaram 28 cavalos, expondo-os a fotos de rostos humanos com expressões positivas e negativas.

Crédito: - Flickr Femke Blankers

Os resultados mostraram que os cavalos processam expressões de raiva principalmente pelo olho esquerdo, que envia informações ao hemisfério direito do cérebro, responsável por estímulos negativos.

Crédito: Reprodução do Facebook

Além disso, seu ritmo cardíaco aumentava significativamente diante de expressões irritadas.

Crédito: Flickr Juan Collins

Os cientistas observaram que, assim como os cães, os cavalos têm uma resposta mais intensa a emoções negativas, possivelmente por associá-las a ameaças.

Crédito: Imagem de Nikola Belopitov por Pixabay

