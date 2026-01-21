Flores com detalhes incomuns chamam atenção pelo exotismo
Um estudo publicado na revista NewScientist revelou que quase 600 espécies de flores foram extintas entre 1753 a 2018, principalmente no Havaí, Brasil, Austrália e Madagascar. Veja algumas espécies que são raras, exóticas e típicas de diferentes partes do planeta.
Flor-Monstro – É uma das maiores flores do mundo. Nativa das ilhas de Sumatra e Bornéu, na Indonésia. Pode ter 106 cm de diâmetro e pesar até 11 kg.
Flor-Dos-Macaquinhos-Pendurados – Tem caules eretos que podem atingir meio metro de altura. Nasce no centro e no sul de Portugal. O apelido se deve ao formato que lembra pequenos micos pendurados.
Flor-Cadáver – Tem um gigantesco espádice (uma espécie de espiga) que é a maior inflorescência (parte da planta onde ficam flores) do mundo. Nativa da Indonésia. O apelido se deve ao mau cheiro que a planta exala.
Orquídea Garça – Tem um formato que lembra a ave branca. Originária de planícies úmidas no Japão, Coreia e China, em altitudes acima de 500m. Está ameaçada de extinção porque muitos terrenos foram tomados por plantação de arroz ou pela urbanização.
Hydnora Africana – As flores são grandes, com um ovário inferior, cheiram mal e são polinizadas por moscas e besouros. Existe na África (incluindo Madagascar), Ásia e América Central.