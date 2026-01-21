Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flores com detalhes incomuns chamam atenção pelo exotismo

Um estudo publicado na revista NewScientist revelou que quase 600 espécies de flores foram extintas entre 1753 a 2018, principalmente no Havaí, Brasil, Austrália e Madagascar. Veja algumas espécies que são raras, exóticas e típicas de diferentes partes do planeta.

Crédito: commons.wikimedia

" class="op_lazy">

Flor-Monstro – É uma das maiores flores do mundo. Nativa das ilhas de Sumatra e Bornéu, na Indonésia. Pode ter 106 cm de diâmetro e pesar até 11 kg.

Crédito: Steve Cornish commons wikimedia

" class="op_lazy">

Flor-Dos-Macaquinhos-Pendurados – Tem caules eretos que podem atingir meio metro de altura. Nasce no centro e no sul de Portugal. O apelido se deve ao formato que lembra pequenos micos pendurados.

Crédito: Luis nunes alberto commons wikimedia

" class="op_lazy">

Flor-Cadáver – Tem um gigantesco espádice (uma espécie de espiga) que é a maior inflorescência (parte da planta onde ficam flores) do mundo. Nativa da Indonésia. O apelido se deve ao mau cheiro que a planta exala.

Crédito: pixabay

" class="op_lazy">

Orquídea Garça – Tem um formato que lembra a ave branca. Originária de planícies úmidas no Japão, Coreia e China, em altitudes acima de 500m. Está ameaçada de extinção porque muitos terrenos foram tomados por plantação de arroz ou pela urbanização.

Crédito: Alpsdake commons wikimedia

" class="op_lazy">

Hydnora Africana – As flores são grandes, com um ovário inferior, cheiram mal e são polinizadas por moscas e besouros. Existe na África (incluindo Madagascar), Ásia e América Central.

Crédito: Seth -commons wikimedia

