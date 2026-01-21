Filmes que viraram clássicos e estão completando 40 anos
Muitos desses títulos se tornaram clássicos atemporais e, mesmo 40 anos depois, continuam populares, influentes e frequentemente assistidos pelo público e revisitados pela indústria cinematográfica. Entre longas de ação, comédias adolescentes, dramas premiados e obras cult, confira alguns dos filmes que celebram quatro décadas de lançamento em 2026.
Top Gun: Ases Indomáveis – O filme que transformou Tom Cruise em uma das maiores estrelas de Hollywood acompanha Maverick, um jovem piloto talentoso que ingressa na escola de elite da aviação naval dos Estados Unidos. O sucesso consolidou o longa como um marco do cinema de ação e rendeu uma sequência em 2022, além de uma terceira parte já confirmada.
Além de Cruise, o elenco contou com Kelly McGillis, que não participou da continuação e está afastada da atuação há alguns anos, e Val Kilmer, que faleceu em 2025 após complicações de saúde.
Curtindo a Vida Adoidado – Ícone absoluto do cinema adolescente, o clássico dirigido por John Hughes acompanha Ferris Bueller, um estudante carismático que finge estar doente para matar aula e viver um dia inesquecível ao lado dos amigos em Chicago. O filme se tornou símbolo da juventude dos anos 1980 e é amplamente considerado uma das obras mais influentes do gênero.
O elenco principal reúne Matthew Broderick, Mia Sara e Alan Ruck. Broderick construiu uma carreira sólida no cinema e no teatro, com forte presença na Broadway, e é casado com a atriz Sarah Jessica Parker.
A Garota de Rosa-Shocking – Outro sucesso assinado por John Hughes, o filme acompanha Andie, uma jovem que foge aos padrões sociais de sua escola e se apaixona por um rapaz de família rica, enfrentando conflitos de classe e identidade.