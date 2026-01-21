Filmes conceituados de steampunk para assistir no streaming
Com visual único e atmosferas criativas, o steampunk encontrou no cinema um terreno fértil para narrativas ousadas e visualmente marcantes. A seguir, conheça dez filmes com essa pegada disponíveis em serviços de streaming.
No animado e visualmente rico “Steamboy” (2004), disponível na Max, acompanhamos Ray Steam, um jovem inventor que se vê envolvido em uma disputa por uma fonte de energia a vapor extremamente poderosa.
Ambientado na Inglaterra vitoriana, o filme dirigido por Katsuhiro Otomo é um exemplo clássico do steampunk japonês, com cenas repletas de maquinários gigantes, conflitos éticos e paisagens industriais cuidadosamente desenhadas.
A fantasia mágica “O Castelo Animado” (2004), disponível na Netflix, apresenta um castelo ambulante que se move com a ajuda de mecanismos complexos, alimentados por uma mistura de magia e ciência.
Dirigido por Hayao Miyazaki, o filme encanta com sua estética retrofuturista e cenários que misturam o poético ao industrial, enquanto a protagonista Sophie embarca em uma jornada de autoconhecimento ao lado do enigmático mago Howl.
Inspirado na obra de Júlio Verne, o clássico “20.000 Léguas Submarinas” (1954), que pode ser assistido no Disney+, traz o lendário Capitão Nemo e seu submarino Nautilus como ícones do steampunk.