Filmes conceituados de steampunk para assistir no streaming

Com visual único e atmosferas criativas, o steampunk encontrou no cinema um terreno fértil para narrativas ousadas e visualmente marcantes. A seguir, conheça dez filmes com essa pegada disponíveis em serviços de streaming.

Crédito: - Divulgação e Imagem Freep

" class="op_lazy">

No animado e visualmente rico “Steamboy” (2004), disponível na Max, acompanhamos Ray Steam, um jovem inventor que se vê envolvido em uma disputa por uma fonte de energia a vapor extremamente poderosa.

Crédito: Flipar

" class="op_lazy">

Ambientado na Inglaterra vitoriana, o filme dirigido por Katsuhiro Otomo é um exemplo clássico do steampunk japonês, com cenas repletas de maquinários gigantes, conflitos éticos e paisagens industriais cuidadosamente desenhadas.

Crédito: Flipar

" class="op_lazy">

A fantasia mágica “O Castelo Animado” (2004), disponível na Netflix, apresenta um castelo ambulante que se move com a ajuda de mecanismos complexos, alimentados por uma mistura de magia e ciência.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

Dirigido por Hayao Miyazaki, o filme encanta com sua estética retrofuturista e cenários que misturam o poético ao industrial, enquanto a protagonista Sophie embarca em uma jornada de autoconhecimento ao lado do enigmático mago Howl.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

Inspirado na obra de Júlio Verne, o clássico “20.000 Léguas Submarinas” (1954), que pode ser assistido no Disney+, traz o lendário Capitão Nemo e seu submarino Nautilus como ícones do steampunk.

Crédito: Divulgação

