Famosos de Hollywood que têm raízes na Grécia
Muitos artistas dos Estados Unidos carregam essa herança, resultado de linhagens que cruzaram o oceano e mantiveram vivas as raízes do Mediterrâneo.
Ariana Grande – Nascida em Boca Raton, Florida, em 26/6/1993, tem um ramo genealógico ligado a famílias gregas pela linha paterna. Essa ligação aparece em registros antigos que mostram raízes ibéricas e mediterrâneas misturadas.
Jennifer Aniston – Nascida em Los Angeles, California, em 11/2/1969, tem forte ascendência grega pelo pai, Yannis Anastassakis, cuja família veio da ilha de Creta. O sobrenome original foi mantido na história familiar antes de ser adaptado.
Zach Galifianakis – Nascido em Wilkesboro, North Carolina, em 1/10/1969, possui ascendência grega pelo pai, que nasceu em Creta. Suas raízes incluem tradições e sobrenomes preservados por gerações.
Rita Wilson – Nascida em Los Angeles, California, em 26/10/1956, tem ascendência grega pela mãe, ligada a famílias que migraram da Grécia para a América do Norte. Essa origem aparece em registros da família materna.
Tom Hanks – Nascido em Concord, California, em 9/7/1956, possui um ramo grego distante na linha materna, ligado a famílias europeias que cruzaram o Atlântico no passado. Essa herança foi confirmada em genealogias familiares.