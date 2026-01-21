Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Famosos de Hollywood que têm raízes na Grécia

Muitos artistas dos Estados Unidos carregam essa herança, resultado de linhagens que cruzaram o oceano e mantiveram vivas as raízes do Mediterrâneo.

Crédito: Merch HÜSEY Unsplash

Ariana Grande – Nascida em Boca Raton, Florida, em 26/6/1993, tem um ramo genealógico ligado a famílias gregas pela linha paterna. Essa ligação aparece em registros antigos que mostram raízes ibéricas e mediterrâneas misturadas.

Crédito: divulgação

Jennifer Aniston – Nascida em Los Angeles, California, em 11/2/1969, tem forte ascendência grega pelo pai, Yannis Anastassakis, cuja família veio da ilha de Creta. O sobrenome original foi mantido na história familiar antes de ser adaptado.

Crédito: Divulgação

Zach Galifianakis – Nascido em Wilkesboro, North Carolina, em 1/10/1969, possui ascendência grega pelo pai, que nasceu em Creta. Suas raízes incluem tradições e sobrenomes preservados por gerações.

Crédito: Reprodução de Facebook

Rita Wilson – Nascida em Los Angeles, California, em 26/10/1956, tem ascendência grega pela mãe, ligada a famílias que migraram da Grécia para a América do Norte. Essa origem aparece em registros da família materna.

Crédito: Flickr - Gage Skidmore

Tom Hanks – Nascido em Concord, California, em 9/7/1956, possui um ramo grego distante na linha materna, ligado a famílias europeias que cruzaram o Atlântico no passado. Essa herança foi confirmada em genealogias familiares.

Crédito: Dick Thomas Johnson / wikimedia Commons

