Estrada construída por moradores em penhasco impressiona na China

Ela fica nas montanhas remotas de Guizhou, na China, e foi construída por moradores locais na década de 1970.

Crédito: Xiaoyang Ou/Unsplash

A estrada nasceu da necessidade urgente de levar água das montanhas para as plantações e conectar vilas isoladas.

Crédito: Joshua Fernandez/Unsplash

Sem acesso a máquinas ou tecnologia, os habitantes utilizaram apenas martelos, formões e cordas.

Crédito: Reprodução/YouTube

Eles abriram um estreito canal direto na rocha que também funcionava como trilha e chegavam a trabalhar por horas suspensos sobre o abismo.

Crédito: Reprodução/YouTube

A obra é considerada um feito da engenharia popular que desafia a gravidade, com trechos que tem impressionantes 40 cm de largura!

Crédito: Reprodução/YouTube

Como a região tem um relevo extremamente acidentado, o caminho improvisado tornou-se vital para a sobrevivência da comunidade.

Crédito: Reprodução/YouTube

