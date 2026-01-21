Estrada construída por moradores em penhasco impressiona na China
Ela fica nas montanhas remotas de Guizhou, na China, e foi construída por moradores locais na década de 1970.
A estrada nasceu da necessidade urgente de levar água das montanhas para as plantações e conectar vilas isoladas.
Sem acesso a máquinas ou tecnologia, os habitantes utilizaram apenas martelos, formões e cordas.
Eles abriram um estreito canal direto na rocha que também funcionava como trilha e chegavam a trabalhar por horas suspensos sobre o abismo.
A obra é considerada um feito da engenharia popular que desafia a gravidade, com trechos que tem impressionantes 40 cm de largura!
Como a região tem um relevo extremamente acidentado, o caminho improvisado tornou-se vital para a sobrevivência da comunidade.